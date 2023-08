Osimhen, l’Arabia offre 120 milioni: ma il Napoli rifiuta 

Il mercato accelera in vista del via al torneo. L’Inter dopo aver preso i portieri Sommer e Audero (girando Stankovic alla Sampdoria) vuole chiudere per Samardzic, perché Fabbian sembra essersi convinto ad andare all’Udinese. Rimane insoluta la questione del centravanti perché su Balogun si è inserito il Monaco offrendo 30 milioni di euro all’Arsenal, cifra che i Gunners considerano congrua. La squadra del Principato sta anche stringendo con la Juve per prendere Zakaria.

Acque agitate al Napoli dove Osimhen (che ieri ha preso una botta alla caviglia, oggi si saprà l’entità dell’infortunio) non prolunga il contratto e non si esprime sulle offerte arrivate dall’Arabia Saudita (120 milioni alla società, che ha rifiutato). In uscita c’è sempre Zielinski (il presidente De Laurentiis vorrebbe sostituirlo con Gabri Veiga del Celta Vigo), ma si è aggiunto Mario Rui, stizzito con la società che non lo ha ancora chiamato per il rinnovo nonostante il portoghese, pur di rimanere, sia disposto a diminuirsi l’ingaggio. Così il giocatore ha fatto sapere di volersene andare nel caso ci sia un’offerta seria, che potrebbe arrivare dalla Lazio alla ricerca di un giocatore per il ruolo di chiamava terzino sinistro.

La Fiorentina ha formalizzato la cessione al Benfica di Cabral, al posto del quale arriverà Nzola (pupillo di Italiano) dallo Spezia. Ma la vera rivelazione potrebbe essere l’attaccante Beltran in arrivo dal River Plate. Per Gonzalez il Brentford ha offerto 30 milioni mentre non si sblocca la questione Amrabat, diviso fra Manchester United e Juventus. Intanto Vlahovic è a Monaco di Baviera per visite mediche legate alla pubalgia: per lui si è fatta più concreta la pista del Chelsea dopo che il grave infortunio a Nkunku priverà i Blues del loro attaccante per almeno quattro mesi. Così è tornato attuale lo scambio con Lukaku. Il problema è l’entità del conguaglio economico chiesto dai bianconeri.

Cerca una punta anche la Roma. Circola il nome di Zapata, l’Atalanta chiede 10 milioni ma i giallorossi lo vorrebbero in prestito. Matic è tentato dal Rennes e vorrebbe andarsene, così la dirigenza romanista ha sondato il terreno con il Psg per il ritorno in giallorosso di Paredes. Coi campioni di Francia si tratta anche per il prestito di Renato Sanches. La Lazio ha ufficializzato Isaksen e pensa a Ricci, ma circolano anche i nomi di Guendozi del Marsiglia e Tessman del Venezia.

