Osimhen ai saluti? «So già cosa fare» 

«Ho già chiaro cosa fare e il passo che intendo compiere. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa». Le parole di Victor Osimhen allarmano i campioni d’Italia, forti comunque della clausola da 120 milioni inserita nel nuovo contratto del nigeriano sul quale cui sono alcuni club inglesi. E proprio dall’Inghilterra può arrivare il nuovo colpo del presidente De Laurentiis, perché per il centrocampo come vice Anguissa sembra vicinissimo l’arrivo di Dendoncker, nazionale belga che ha poco spazio nell’Aston Villa. Per la difesa l'obiettivo numero uno rimane l’ex bolognese Theate ma viene monitorata danche la situazione di Perez dell’Udinese.

Fra Roma e Firenze (da dove è andato via Brekalo, destinazione Dinamo Zagabria) sta prendendo quota l’ipotesi di uno scambio tra Belotti, che andrebbe a vestirsi di viola, e Ikoné, attaccante esterno. I giallorossi si sono anche inseriti nella corsa a Bakker, difensore olandese dell’Atalanta. La Roma lo vorrebbe in prestito per sei mesi ma c’è anche il Monza, club per il quale Zerbin oggi farà le visite. La Juventus sogna di riportare in Italia Milinkovic Savic la porssima estate, soprattutto se Rabiot non rinnovasse, ma il serbo ex Lazio è decisivo per il primato dell’Al Hilal nella Saudi League e il suo club non è propenso a lasciarlo partire. I bianconeri stanno definendo la cessione in prestito di Kean all’Atletico Madrid. Al Milan tiene banco Brassier, obiettivo numero uno per la difesa, ma il Brest non accetta di darlo in prestito e chiede 10 milioni più bonus. Il Frosinone tratta Bartesaghi e ha preso l’ex granata Seck. Felipe Anderson non rinnoverà con la Lazio, che cederà Kamada già in questa finestra di mercato.

