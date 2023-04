Oscurata la diretta del Consiglio in streaming, scontro politico 

Polemiche a Arbus per l’oscuramento delle dirette in streaming del consiglio comunale subito dopo la chiusura della seduta. Ad attaccare la scelta del Comune è il gruppo di minoranza con una lettera alla responsabile del servizio informatico e una mozione al sindaco, Paolo Salis.

«Prima - dice il capogruppo, Michele Schirru - ci hanno bloccato l’accesso al protocollo, ora di vedere su youtube per 30 giorni la registrazione del Consiglio. Quale sarà la prossima mossa per metterci a tacere? Permettere ai cittadini di assistere ai lavori dell’Aula in questi ultimi anni ha riscontrato molto interesse, tanto che ci siamo dotati di un regolamento».

Uno dei punti fermi è stata l’autorizzazione dei singoli consiglieri alle riprese dei loro interventi e immagine da parte dell’associazione di Angeli nel Cuore che l’ha sempre fatto gratis. «Chiediamo - conclude Schirru - che la diffusione integrale delle sedute sui canali istituzionali non si limiti alla diretta, ma venga ridata la possibilità di rivederle nei giorni successivi».

Replica il primo cittadino Paolo Salis: «La sospensione è nata da una comunicazione dei volontari legata a questioni di privacy. Stiamo lavorando per eventuali alternative». (s. r.)

