Oscar “The Whale” 

Un insegnante di inglese obeso e solitario cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente allontanata per avere un’ultima possibilità di redenzione. Questa sera alle 21.20 su Rai5 arriva “The Whale”, film del 2022 diretto da Darren Aronofsky con Sadie Sink, Ty Simpkins, Hong Chau, Samantha Morton.

La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonima opera teatrale del 2012 scritta da Samuel D. Hunter, autore anche della sceneggiatura. Per la sua interpretazione del protagonista, Brendan Fraser ha vinto l’Oscar come miglior attore, mentre Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley hanno vinto l’Oscar al miglior trucco e acconciatura.

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