Oscar Green, premio per le idee dei giovani in campo 

Il ricambio generazionale non solo garantisce un futuro alle produzioni agricole, ma lo fa con un bagaglio di idee e di innovazione che garantiscono qualità e sostenibilità nei campi. A questa realtà è dedicato oggi alle 16.30 al Lazzaretto di Cagliari “Oscar Green Coldiretti - Radici per il futuro”, il riconoscimento riservato alle migliori idee e progetti capaci di dare nuova linfa al mondo agricolo. L’appuntamento sarà aperto dal convegno intergenerazionale “Generazioni che dialogano”, che rappresenta un momento chiave per dare valore al percorso agricolo sardo nel passaggio tra passato, presente e futuro.

La giornata culminerà con la premiazione dei giovani Coldiretti che si sono distinti nelle seguenti categorie degli Oscar Green: Impresa digitale e sostenibile, L’impresa che cresce, È ancora Oscar Green, Custodi d’Italia, Campagna Amica, Coltiviamo insieme, e una Menzione speciale per Agri-influencer. Interverranno il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e il direttore Luca Saba, il presidente Federpensionati Senior Coldiretti Giorgio Grenzi, il delegato nazionale dei Giovani Coldiretti Enrico Parisi, la presidente nazionale di Donne Coldiretti, Mariafrancesca Serra, il presidente Senior Coldiretti Sardegna Giovanni Girasol e il delegato regionale Giovani Coldiretti Nicola Stefano Tuveri. Si parlerà anche del valore del lavoro femminile e della capacità dei giovani di coniugare le tradizioni con le nuove tecnologie.

