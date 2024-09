Oscar green, la campagna ha un futuro 

L’innovazione agricola passa dai giovani e dalle loro idee, capaci di trasformare tradizioni antiche in opportunità. È questo il cuore dell’Oscar green 2024 di Coldiretti Sardegna, che anche quest’anno ha premiato le eccellenze emergenti nel settore agricolo.

Il programma

La cerimonia “Radici per il futuro”, ospitata al Lazzaretto a Cagliari, è stata aperta ieri dall’incontro “Generazioni che dialogano”, una riflessione sul ricambio generazionale in agricoltura e sul ruolo centrale delle donne, dei giovani e dei pensionati.

«La Sardegna, nonostante le difficoltà strutturali, in questi anni è riuscita a essere concorrenziale a livello nazionale. I nostri giovani si sono distinti grazie a una competizione sana tra aziende che vogliono crescere e mettersi in discussione», ha detto a margine dell’evento il presidente Battista Cualbu.

Tra i protagonisti, c'è chi ha saputo mantenere viva la propria azienda attraverso il recupero degli scarti per la produzione di alimenti, e chi ha creato un formaggio senza fosfati, ideale per chi soffre di problemi renali. Un riconoscimento speciale anche per chi utilizza metodi di concimazione ecologici e per chi, attraverso i social, ha saputo valorizzare la tradizione pastorale sarda.

Fiducia

«Noi abbiamo bisogno di investire in tecnologia e, una di quelle che meno vengono comprese è l’innovazione organizzativa, cioè bisogna essere capaci di sfruttare bene la tecnologia, per esempio, per ridurre lo spreco di acqua», ha aggiunto Enrico Parisi, delegato nazionale Giovani Coldiretti. «I giovani più l’innovazione creano il vero modello di sostenibilità, nel tempo sono capaci di creare un concetto di economicità».

I vincitori di quest'anno sono: Oscar Antonio Pilo, anche prossimo finalista nazionale, Michele Busia, Carlo Pistis, Federica Dessolis, Elena Frau, Davide Deidda e Nicolò Cherchi. L’Oscar green si è rinnovato ancora una volta, dimostrandosi capace di intercettare le sfide del nostro tempo. Le categorie premiate sono sei: Campagna Amica, Custodi d’Italia, Impresa Digitale e Sostenibile, Coltiviamo Insieme, L’Impresa che Cresce ed È ancora Oscar green, con una menzione speciale agli agri-Influencer, giovani che portano l’agricoltura sui social media, dimostrando che anche un settore legato alla tradizione può essere protagonista del mondo digitale.

