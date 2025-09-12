Osat-Lila, scontro sulla presenza dell’infettivologo 

Non si placa lo scontro tra Osat, che segue i pazienti con diagnosi tardive di Hid/Aids, e Lila Cagliari. La lega italiana per la lotta all’Aids aveva accusato la cooperativa di aver licenziato il medico, «figura prevista nella convenzione della cooperativa ed elemento fondamentale per coordinare l’assistenza sanitaria». Accusa smentita da Osat che aveva spiegato che il medico infettivologo interno alla coop «non è previsto dalla normativa». «Non è così», ribatte ora la Lila. Nella «convenzione della Osat con la Regione è esplicitamente richiesta la figura del medico specializzato. La Carta dei Servizi sull’assistenza domiciliare dice che le figure che operano sono il coordinatore del servizio, gli amministrativi, il medico infettivologo, l’infermiere, l’operatore sociosanitario, lo psicologo, il fisioterapista e l’assistente sociale. La convenzione con Ares da ben 33 anni, quindi, ha sempre chiesto e garantito un infettivologo nell’équipe. Se questa figura professionale non è prevista e la Lila sta richiedendo qualcosa che la cooperativa non è tenuta a fornire, come mai Osat nella sede di Sassari dispone di due infettivologi? Come va interpretata questa discrepanza?». «Chiediamo a Osat e alla Regione la verifica e il rispetto della convenzione, per il rispetto dei pazienti e della stessa cooperativa che in 33 anni non ci ha mai visti denunciare qualcosa nei suoi confronti».

