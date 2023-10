Orzo e grano nelle terre abbandonate 

Da terre incolte e abbandonate a fonte di guadagno. Per quarantacinque giovani di Cabras sta per cominciare un nuova avventura nei campi del Sinis. Il Comune di Cabras ha infatti pubblicato la graduatoria di chi gestirà le terre a uso civico. Questo dopo l’approvazione, a marzo scorso, dell’aggiornamento del Piano di valorizzazione e recupero dei lotti, con la finalità di migliorare lo sviluppo economico e sociale della comunità.

Le terre

Gli ettari di terra che sono stati concessi sono 170, suddivisi in 48 lotti. «Come prevede il regolamento quelli più estesi sono adibiti a pascolo - spiega la vicesindaca Alessandra Pinna - i più piccoli, che partono dai due ettari, per le colture». Al bando pubblicato a maggio scorso hanno partecipato in tutto 75 cittadini di Cabras. Gli assegnatari delle terre sono stati 45; diciannove invece sono i non ammessi alla graduatoria mentre coloro che non hanno avuto i requisiti per essere ammessi sono stati 11. Ora ci sono a disposizione dieci giorni per la presentazione delle osservazioni.

Le colture

Il Comune ha dato precedenza ai giovani agricoltori compresi tra i diciotto e i 40 anni che hanno avviato l’attività da meno di cinque anni. Poi ha deciso di assegnare premialità a chi non ha mai avuto terre civiche in concessione e in base alla tipologia colturale prescelta. Dagli uffici comunali fanno sapere che quasi tutti si occuperanno della semina. Quindi cereali come grano e orzo. Qualcuno poi si dedicherà al foraggio e agli ortaggi.

Gli agricoltori

Antonio Flori ha 31 anni e si prepara a coltivare sette lotti: «Principalmente mi occuperò di cereali, del resto sono terre aride, senza irrigazione, adatte a questa coltura. Finalmente noi giovani possiamo iniziare a lavorare nei campi da sempre abbandonati e indivisi. Non potrò assumere dipendenti, ma potrò utilizzare diverse terre per altro».

Per il 34enne Federico Frongia ci sono a disposizione 12 ettari, tutti vicino al litorale di Is Aruttas: «Non sono un proprietario terriero, ecco perché per me si tratta di un’ottima opportunità lavorativa. Fino ad oggi ho sempre avuto terreni in affitto. Ora attendiamo i dieci giorni previsti per legge per poi iniziare questa avventura». Daniele Meli ha invece 39 anni: «Si tratta di un’importante novità dal punto di vista lavorativo, su questo nulla da dire. Io avrei preferito però avere più ettari. Due non sono tantissimi. Ora cercheremo di capire meglio dagli uffici comunali se è possibile avere più spazi».

