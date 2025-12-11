Orune e Ortueri aprono le Cortes 

Ortueri e Orune chiuderanno domani e domenica la stagione di Autunno in Barbagia. In vetrina le eccellenze dei due paesi. Per Camera di commercio e Aspen, artefici della manifestazione, l’edizione 2025 di Cortes apertas è stata un successo. Negli oltre trenta paesi che hanno aderito si sono visti complessivamente 450 mila visitatori, 2.850 sono state le imprese coinvolte e più di 13 milioni di euro di fatturato diretto. Unanime la soddisfazione da parte dei presidenti di Camera di commercio e Aspen, Agostino Cicalò e Roberto Cadeddu.

