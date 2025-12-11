VaiOnline
Autunno in Barbagia
12 dicembre 2025 alle 00:33

Orune e Ortueri aprono le Cortes 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ortueri e Orune chiuderanno domani e domenica la stagione di Autunno in Barbagia. In vetrina le eccellenze dei due paesi. Per Camera di commercio e Aspen, artefici della manifestazione, l’edizione 2025 di Cortes apertas è stata un successo. Negli oltre trenta paesi che hanno aderito si sono visti complessivamente 450 mila visitatori, 2.850 sono state le imprese coinvolte e più di 13 milioni di euro di fatturato diretto. Unanime la soddisfazione da parte dei presidenti di Camera di commercio e Aspen, Agostino Cicalò e Roberto Cadeddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 