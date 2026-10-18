Ortu e Nieddu senza rivali 

La carica dei “mille” infiamma Assemini e la riempie di colori, profumi, musica e, soprattutto, tanta voglia di stare insieme. Con pochissime eccezioni, quasi tutti i migliori podisti isolani si sono ritrovati ieri mattina per la 17ª Mezza Maratona della Ceramica, con il corredo della 10 chilometri valida per l'assegnazione dei titoli Master di corsa su strada. Presenti anche le bike della Fispes.

Pronostici rispettati in pieno nella classica corsa sui classici 21,097 chilometri con il sangavinese Federico Ortu e l’alaese Raimonda Nieddu primi con buon passo, rispettivamente su Francesco Pinna e Giuseppino Cossu e su Lisa Orrù e Emanuela D’Alessandro, con distacchi crescenti lungo l’arco della prova.

Successo targato Isolarun nella 10 chilometri con Riccardo Spanu, su Marco Mattu (Cagliari Marathon), e addirittura doppietta al femminile con Giorgia Pilia e Enrica Pintor.



Classifiche maschili

Mezza maratona : 1. Federico Ortu (Cus Cagliari) 1h10’23”, 2. Francesco Pinna (M45, Ampa Training Guasila) 1h13’30”, 3. Giuseppino Cossu (M40, Cagliari Marathon Club) 1h14’05”, 4. Fabio Serra (M40, Runcard) 1h16’20”, 5. Christian Concas (M40, Cagliari Marathon Club) 1h18’11”, 6. Nicola Sessini (Villacidro Triathlon) 1h18’19”, 7. Pierfrancesco Aru (Olympia Villacidro) 1h18’47”, 8. Mario D’Ascanio (M40, Runcard) 1h19’43, 9. Giovanni Tronci (Gr. Pol. Dil. Assemini) 1h19’43”, 10. Seedya Conteh (Pod. Sarroch) 1h22’04”.

10 km : 1. Riccardo Spanu (Isolarun) 32’38”, 2. Marco Mattu (M45, Cagliari Marathon Club) 32’52”, 3. Enrico Picciau (M35, id) 33’54”, 4. Marcello Dettori (M35, Atl. Edoardo Sanna Elmas) 34’00”, 5. Dario Zara (Lib. Campidano) 34’52”, 6. Simone Cardone (M50, PAO Olbia) 34’55”, 7. Michele Merenda (M45, Cagliari Marathon Club) 35’03”, 8. Pier Luigi Attene (M40, Atl. Orani) 35’12”, 9. Luigi Leotta (M50, Atl. Edoardo Sanna Elmas) 35’22”, 10. Salvatore Scattu (Runcard) 35’35”.

Classifiche femminili

Mezza maratona : 1. Raimonda Nieddu (F35, Atl. Edoardo Sanna Elmas) 1h24’07”, 2. Elisabetta Orrù (F45, Cagliari Marathon Club) 1h27’08”, 3. Emanuela D’Alessandro (F45, Runners Oristano) 1h35’46, 4. Viviana Fanari (F55, Runners Cagliari) 1h38’27”, 5. Chiara Affinito (F40, Cagliari Marathon Club) 1h39’06”, 6. Cristina Milia (F45, Blue Tribune) 1h42’57”, 7. Fiorenza Bregant (id) 1h42’57”, 8. Silvana Zedda (F50, Atl. Amatori Nuoro) 1h44’53”, 9. Giulia Carloppi (F35, Gr. Pol. Dil. Assemini) 1h44’53”, 10. Marta Atzori (Runcard) 1h46’22”.

10 km : 1. Giorgia Pilia (F35, Isolarun) 39’04”, 2. Enrica Pintor (F40, id) 39’43”, 3. Marcella Gattermayer (Cus Cagliari) 40’38”, 4. Roberta Ferru (F55, Cagliari Marathon Club) 40’43”, 5. Francesca Coraddu (F55, Cagliari Atl. Leggera) 41’29”, 6. Luisella Pinna (Cus Cagliari) 43’52”, 7. Ambra Matta (F35, Cus Cagliari) 44’00”, 8. Anna Vacca (F40, Atl. Arbus) 44’22”, 9. Annalisa Abbinante (F45, Cagliari Marathon Club) 44’38”, 10. Stefania Argiolas (F45, Runcard) 44’39”.



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