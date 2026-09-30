«Ortopedia rimane in sofferenza» 

«È una sanità pubblica d’eccellenza quella che considera un successo la tempestiva operazione al ginocchio di un calciatore di Serie A, ma poi non si preoccupa di chi, per una frattura, deve stare due giorni in pronto soccorso ed essere poi trasferito a Sassari o Lanusei?» È il controsenso evidenziato da Pierluigi Saiu, consigliere di opposizione, intervenuto sulla situazione dell’Ortopedia del San Francesco di Nuoro.

Il capitano del Cagliari, Alessandro Deiola, è stato operato a Nuoro per una lesione del menisco. «È una buona notizia - sottolinea Saiu - non possiamo ignorare che si tratta di un intervento programmato. I traumi e le urgenze devono essere garantiti dall’Ortopedia, oggi gravemente sotto organico». Secondo Saiu, i medici presenti stanno sostenendo un carico di lavoro enorme. Il risultato è che, in caso di fratture o urgenze, alcuni pazienti sono costretti a lunghe attese in Pronto Soccorso o al trasferimento verso altri ospedali. «L’eccellenza vera - conclude - si misura quando arriva una persona qualunque. L’eccellenza deve essere garantita a tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA