Ortopedia perde il primario 

Il reparto di Ortopedia del San Francesco di Nuoro dal 7 marzo scorso non accetta ricoveri a causa della carenza di medici. Ma dal prossimo 31 luglio sarà anche senza primario. Pierpaolo Solinas è prossimo alla pensione, tuttavia, complici una marea di ferie arretrate, potrebbe salutare già dall’8 aprile. Non solo, dei cinque medici in organico un altro potrebbe lasciare Nuoro: Francesco Leonardo Crissantu, unico in graduatoria nella selezione per dirigenti a tempo determinato di Ortopedia a Lanusei. Ma per lasciare Nuoro serve il nulla osta dell’Asl barbaricina che corre ai ripari per garantire un giovane dirigente, in vista del concorso fissato per l’autunno. In questo quadro arrivano i dati sulla medicina di prossimità: nell’ultimo semestre per le patologie legate allo scompenso cardiaco i ricoveri sono stati ridotti del 60 percento. Anche questo dato martedì finirà sul tavolo della conferenza sociosanitaria convocata dal commissario della Provincia Costantino Tidu.

La convocazione della conferenza è stata fatta per affrontare il grave stato di precarietà del San Francesco. In particolare riguardo al reparto di Ortopedia alle prese con una insostenibile carenza di organico, problema che non risparmia Ematologia, il centro trasfusionale, Oncologia e Pediatria. «L’Ortopedia è implosa – ammette Cannas – ci sarà disagio e ci scusiamo ma ci stiamo appoggiando alla rete e garantiamo la risposta sanitaria la garantiamo. Per Ortopedia faremo lo stesso che è stato fatto con Cardiologia, Chirurgia, e Pronto soccorso. Cerchiamo i professionisti e un profilo di dirigente giovane ma con esperienza sui 40, 45 anni, ci permette di far arrivare qualche specializzando»

Alla conferenza Cannas arriverà con i dati sulla medicina di prossimità: «Nello scompenso cardiaco abbiamo ridotto del 60 percento le degenze, risparmiando più di mille e 400 giornate di ricovero. I pazienti che seguiamo a domicilio non vanno in fase acuta e non hanno bisogno di rivolgersi all’ospedale. Dobbiamo seguire questa strada perché la popolazione invecchia, le patologie croniche esploderanno e mancano i posti letto negli ospedali»

