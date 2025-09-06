Ortopedia per i giovani, un congresso 

“Ortopedia nell’età di transizione: dalla prevenzione alla chirurgia”, è il titolo del 46° congresso della Nuova Società sarda di Ortopedia e Traumatologia, che si svolgerà a Cagliari venerdì 12 e sabato 13 settembre, al Caesar’s Hotel.

«L’età di transizione è una fase delicata, che richiede un approccio integrato tra pediatria e ortopedia dell’adulto per garantire cure efficaci e personalizzate», sottolineano gli organizzatori Emanuele Cabras, Valeria Setzu e Mauro Costaglioli.

Il Congresso, organizzato in collaborazione con la Sitop (Società italiana di Traumatologia e Ortopedia pediatrica) e la Sicv-Gis (Società italiana di Chirurgia vertebrale – Gruppo italiano Scoliosi), riunirà specialisti provenienti da tutta Italia per discutere di prevenzione, diagnosi e chirurgia nelle patologie ortopediche dell’età adolescenziale e giovanile. Previsti simposi, workshop e sessioni scientifiche. L’evento è accreditato ECM e offrirà un’occasione di aggiornamento per ortopedici, pediatri e branche attinenti.

