Ortopedia, la paralisi è totale 

La crisi nei reparti dell'ospedale San Francesco è sempre più drammatica La situazione del reparto di Ortopedia, chiuso da inizio marzo per carenza di personale, è precipitata intorno al 25 dello stesso mese e tale è rimasta a Pasqua. E nei giorni scorsi tutti gli infermieri che vi lavoravano sono stati dirottati in altri reparti. In servizio permanente effettivo restano un primario prossimo alla pensione, affiancato da una specializzanda, e un medico trasferito dal poliambulatorio proprio per coprire questa carenza, che lavora dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 per attività di consulenza e di ambulatorio in una stanza situata accanto alla Cardiologia. Il primario e la specializzanda sono attivi in un altro spazio, precisamente al quinto piano, in una stanza che dà verso l'ascensore del Pronto Soccorso, da cui arrivano i pazienti pronti per essere assistiti in caso di piccole problematiche. I casi più gravi vengono invece dirottati in altri centri dell'Isola, tra non poche lamentele.

Specialisti cercansi

Dalla Asl per ora non arriva alcuna dichiarazione ufficiale – i vertici non rispondono al telefono – sui rimedi da adottare per porre fine all’emergenza. Qualche speranza, però, potrebbe riaccendersi a seconda delle attività che l’azienda metterà o avrà intenzione di mettere in campo per reperire nuovi medici, far rientrare quelli assenti per malattia o altre motivazioni, o per richiedere una mobilità d'urgenza da altre aziende finché possibile. In tutto il caos che si è creato, è altresì verosimile che il primario di Ortopedia rinunci al pensionamento per garantire il minimo servizio in attesa che la Direzione generale intervenga.

Non finisce qui

In Pronto Soccorso sono arrivati alcuni medici a gettone provenienti da Argentina e altri Paesi stranieri, spesso però oggetto di critiche per via dei costanti rallentamenti (nonostante la bravura) dovuti alla scarsa conoscenza della lingua italiana - e men che meno di quella sarda -.

Disagi diffusi

Ortopedia è solo la punta dell'iceberg in un ospedale in affanno, anche Neurochirurgia è a rischio collasso per la carenza di personale e trasferimenti all’orizzonte.Le criticità attraversano ogni reparto: dal Centro trasfusionale all'Oncologia. Nell’azienda sanitaria che si rivela all’avanguardia nella telemedicina i presidi ospedalieri, dal San Francesco di Nuoro al San Camillo di Sorgono, restano un nervo scoperto.

Il caso Ematologia

Un dato positivo nel grigiore comunque sembra emergere: la Asl dopo oltre dieci anni è intervenuta in merito alla questione legata al debito di 200mila euro nei confronti di Anatomia patologica dell'ospedale Le Molinette di Torino, che analizzava i campioni per il reparto di Ematologia del san Francesco. L’Azienda sta lavorando a un accordo che costituirebbe lo strumento necessario per poter pagare una fattura e onorare dunque le pendenze.

