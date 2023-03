Ortopedia, la lunga attesa dei pazienti fratturati 

Il numero chiuso alla facoltà di Medicina si allarga, un primo passo verso un futuro diverso ma intanto la realtà è durissima. Al San Martino mancano ancora anestesisti, ortopedici, medici di medicina interna e pediatri. E così ancora una volta in Ortopedia una decina di pazienti fratturati aspetta di essere operato (fino a mercoledì in attesa erano 17). Ieri è arrivato un nuovo ortopedico ma il problema è la mancanza di anestesisti: le sedute operatorie si sono ridotte a due-tre alla settimana (quattro anni fa erano 5). Una situazione che rischia di creare ulteriori difficoltà in un reparto che fino a qualche tempo fa era il fiore all’occhiello (oltre 300 pazienti operati di frattura al femore nel 2021).

Medicina

Il Comitato per il diritto alla salute ricorda che da tempo si conoscevano le criticità di Medicina ma ora si è arrivati a un punto di estrema fragilità: pochi medici, infermieri, oss a fronte di un numero di pazienti sempre in crescita. La Fp Cgil si era anche soffermata sulle cause che aumentano i rischi di violenza verso gli operatori sanitari (lunghe attese, ridotto numero di personale, la presenza di un solo operatore durante le visite). Nonostante le varie denunce si è verificato uno di quegli episodi incresciosi: da un lato il personale sanitario oberato dal lavoro e sottoposto a turni disumani, dall’altro pazienti e parenti bisognosi di assistenza e notizie. «Rammarica che nelle sedi decisionali non ci sia un giusto approccio al problema – fanno sapere dal Comitato – Il ruolo principale di un responsabile dovrebbe essere osservare, capire, sostenere e supportare il personale nel processo lavorativo e di crescita. Purtroppo ciò non avviene, tutto ricade su chi deve mettere in pratica circolari, ordini, e decisioni incongruenti e alle volte penalizzanti».

Ginecologia

Nel reparto è attivo l’ambulatorio di colposcopia e patologia cervico-vaginale. Si può prenotare l’esame telefonando allo 0783 317205 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o inviando una e-mail all’indirizzo ginecologia.sm@asloristano.it. Inoltre è possibile eseguire anche i pap test, da prenotare tramite CUP (al 1533 da rete fissa o allo 0783 317293 da rete mobile, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18).

