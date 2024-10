Ortopedia, cortocircuito a Cagliari «Manca il 33 per cento dei posti letto» 

A guardarla adesso, la sanità sarda pre-Covid sembra l’età dell’oro. Sino al 2020, nella sola area vasta di Cagliari la Traumatologia valeva 108 posti letto. Oggi quelli effettivi sono scesi a 88. Cioè venti in meno. In quattro anni. Un’enormità. «Parliamo di una flessione che supera il 18 per cento», fa sintesi Emanuele Cabras, chirurgo ortopedico al Brotzu, rappresentante aziendale del sindacato Cimo.

L’altro raffronto

Ovviamente nemmeno nel 2020 si poteva gioire sui posti letto in Traumatologia. «Negli ospedali della Città metropolitana già allora l’offerta sanitaria era pesantemente sottodimensionata», sottolinea Cabras. Ci sono i numeri. Altri dati che provano il pessimo stato di salute della specialità medica. «In base al Dm 70 del 2015», il decreto ministeriale che detta le regole sugli standard qualitativi nell’assistenza ospedaliera, «i posti letto di Traumatologia assegnati all’area vasta di Cagliari sarebbero dovuti essere 132», chiarisce ancora il chirurgo ortopedico e sindacalista.

La somma finale

Basta fare due conti per capire cosa sta succedendo nel capoluogo, che peraltro è il bacino di riferimento della medicina in Sardegna. «Alla Traumatologia della Città metropolitana mancano in totale 44 posti letto», continua Cabras, intervenuto ieri su Radiolina, dove ha anticipato gli allarmanti numeri che gettano più di un’ombra sul diritto dei sardi alla salute. «Quarantaquattro posti letto in meno sui 132 previsti – ribadisce il delegato della Cimo al Brotzu – significa che ne manca all’appello il 33 per cento».

Il risvolto

C’è una questione pratica e di sicurezza sanitaria che sottende un deficit di assistenza così elevato. «Oggi all’Arnas Brotzu», che è appunto un presidio di alta specializzazione, «il reparto di Traumatologia lavora con un tasso di occupazione dei posti letto intorno al 110 per cento». Così nella prima parte del 2023. «Ma si è arrivati – continua Cabras – al 125 nel 2022». Certo è che «la letteratura medica ha certificato che «tassi superiori all’85 per cento sono significativamente correlati a un aumento degli errori clinici».

La mappatura

Quando nel 2020, negli ospedali di Cagliari e dintorni gli ortopedici lavoravano già in condizioni tutt’altro che ottimali, i 108 posti letto erano così distribuiti. «La Traumatologia del Brotzu, prevalentemente dedicata alla patologia complessa, all’assistenza pediatrica e al politrauma, aveva diciotto posti letto – dettaglia Cabras -. Sessantasei li sommavano la Clinica ortopedica universitaria e l’Omr (Ortopedia e microchirurgia ricostruttiva), entrambe ospitate al Marino. C’erano poi i 24 posti letto dell’Unità operativa complessa del Santissima Trinità».

La riorganizzazione

Cosa sia successo con l’apertura degli ospedali Covid, tra cui il Marino, è la fotografia odierna, frutto di una mancata controriorganizzazione per riportare il sistema ospedaliero regionale all’epoca pre-Coronavirus. «Con la pandemia – continua il medico-sindacalista – la Divisione ortopedica 1 dell’Arnas Brotzu è passata da 18 a 20 posti letto». Pari a un aumento di due che non ha compensato alcunché. Infatti: «L’Omr, spostata dal Marino al Brotzu con il nuovo nome di Ortopedia 2, è stata sottodimensionata. Lo stesso è successo con la Clinica ortopedica universitaria che era ugualmente attiva nell’ospedale del Poetto e ha trovato spazio al Policlinico di Monserrato. In totale erano 66 posti letto, ridotti a 44, con una perdita di ventidue. L’Unità operativa del Santissima Trinità è invece rimasta a quota 24». Il totale fa appunto 88.

La complicanza

A rendere ancora più grave la situazione della Traumatologia nel capoluogo ci sono le chiusure del reparto negli altri presidi dell’Isola. L’odissea del bimbo che si è fratturato un braccio a Nuoro – e solo al Brotzu è stato operato, dopo un intervento negato per assenza di medici anche a Oristano – è solo l’ultima in ordine di tempo. «La situazione di emergenza della rete traumatologica di Cagliari – aggiunge Cabras – è aggravata dalla crisi delle unità operative delle province limitrofe, in particolare le già citate Nuoro e Oristano più Lanusei e Sulcis. Ci si chiede – conclude il medico – come sia possibile continuare a lavorare in queste condizioni. Senza prevedere un aumento dei posti letto in Ortopedia non si possono garantire i Lea, i livelli essenziali di assistenza». Il ritorno alle condizioni pre-Covid sembra il minimo sindacale, a garanzia di camici bianchi e pazienti. Ma non risulta che sia stato ancora preso in considerazione.

