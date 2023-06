Ortopedia, al Cto turni condivisi col Sirai 

Continuano i disagi a causa della carenza di personale al Cto di Iglesias, dove il primario di Ortopedia e Traumatologia è andato in pensione il primo giugno. Il problema rende difficile anche la copertura dei turni e il mantenimento di tutti i servizi (anche al Sirai di Carbonia), per questo la direzione sanitaria ha disposto novità organizzative in vigore da oggi e fino al 30 settembre. «Al fine di garantire le attività dei reparti in questione del Cto e del Sirai nei mesi estivi – dichiara la direttrice generale della Asl Sulcis Iglesiente Giuliana Campus – i due responsabili dei suddetti reparti in collaborazione dovranno organizzare i turni per garantire al Cto una seduta operatoria a settimana e l’attività ambulatoriale e di assistenza dal lunedì al venerdì e contemporaneamente garantire la gestione delle urgenze al Sirai. In questo modo potranno essere fruite le ferie da parte del personale senza interruzione delle attività o chiusure di reparti, con l’obiettivo di assicurare la continuità del servizio». Le organizzazioni sindacali, contrarie alla decisione, questa mattina si incontreranno per decidere le azioni di protesta.

La denuncia

Per le parti sindacali si tratta dell’ennesimo atto volto al depotenziamento del presidio ospedaliero di Iglesias: «In queste condizioni non si farà nemmeno una seduta operatoria settimanale – dice il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti – perché l’orario dei due medici del Cto sarà giornalmente dalle ore 8 alle 17, pertanto si spieghi come sarà possibile coprire il turno delle 24 ore. Questo porterà ad una sola conclusione: al Cto non si opererà più». Dello stesso avviso il dirigente della Cgil Gino Cadeddu: «Con la nuova organizzazione non si riuscirà a garantire nemmeno una seduta, per gli interventi in anestesia totale occorre per sicurezza la presenza di due medici. I dipendenti del Cto hanno sempre collaborato affinché non venissero meno le esigenze di emergenza urgenza del Sirai . Però in questo modo non si tratta di aiutare i colleghi, ma di cancellare i servizi». All’incontro di domani parteciperà anche la consigliera regionale di “Idea Sardegna” e consigliera della commissione sanità Carla Cuccu: «In base all’esito mi attiverò su tutti i tavoli istituzionali, compresa la magistratura. Non siamo più disposti a tollerare lo smantellamento del Cto».

