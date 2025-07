Ortopedia a rischio chiusura 

Turni impossibili da organizzare con le ferie estive del personale: il reparto di ortopedia del Cto di Iglesias rischia la chiusura nel mese di agosto.

L’emergenza, già in atto a causa dell’organico ridotto del reparto di ortopedia, dove operano solo quattro medici tra il Sirai di Carbonia e il Cto, ora potrebbe accentuarsi, rendendo ancora più difficile la copertura dei turni e rischiando di costringere il reparto alla sospensione delle attività ad agosto. Potrebbero infatti essere cancellate le sedute chirurgiche già programmate al Cto, con un conseguente ridimensionamento delle attività cliniche e di prevenzione.

La segnalazione

«In assenza di una disposizione formale che recepisca una delle soluzioni proposte – si legge in una nota arrivata alla dirigenza – si rappresenta l’oggettiva impossibilità di garantire l’emergenza-urgenza ortopedico-traumatologica, anche nelle fasce attualmente operative, con particolare riferimento alla gestione delle urgenze ortopediche, al rispetto dei tempi di riposo e al diritto alle ferie obbligatorie del personale».

I medici interni all’ospedale starebbero cercando di organizzare i turni di ferie per assicurare una copertura continua, ma si trovano a fare i conti con la scarsa disponibilità dei medici convenzionati, i quali non sembrano intenzionati a collaborare. Di conseguenza, l’attività ortopedica potrebbe essere garantita solo presso l’ospedale Sirai di Carbonia, nella fascia oraria dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì, con la presenza di almeno un’unità durante il fine settimana.

«Si propone l’istituzione temporanea di un modello unico aziendale per l’attività ortopedica estiva – prosegue la nota indirizzata all’azienda – o, in alternativa, il reindirizzamento provvisorio dell’attività clinica e consulenziale della Asl7 presso il Presidio Sirai».

L’interrogazione

Nel frattempo, in Consiglio regionale, il consigliere di opposizione Gianluigi Rubiu (FdI) ha presentato un’interrogazione urgente alla presidente Alessandra Todde, e all’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, chiedendo interventi tempestivi per garantire il servizio in entrambi gli ospedali. Rubiu nel documento dichiara di voler sollecitare azioni concrete per evitare soluzioni emergenziali, tutelando i diritti del personale e dei cittadini: «Mentre altre Asl, come quella di Nuoro, festeggiano per un servizio di ortopedia attivo sette giorni su sette, il Sulcis resta il fanalino di coda della sanità sarda – dichiara Rubiu –. Qui i servizi si smantellano, le emergenze si affrontano solo di giorno, e i presidi che dovrebbero essere Dea di I livello non rispettano nemmeno i requisiti minimi previsti dalla legge». La mozione è stata sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo regionale FdI e dal consigliere di Alleanza Sardegna, Francesco Mula. Interpellata sulla questione, la direzione della ASL 7 fa sapere che risponderà all’interrogazione del consigliere Rubiu non appena la riceverà. Per ora, in merito alle criticità previste per agosto, non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni.

