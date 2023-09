Ortopedia a mezzo servizio, niente medici 

Il personale specialistico non è arrivato e per continuare a garantire le attività assistenziali al Sirai di Carbonia (presidio deputato all’emergenza urgenza), la direzione sanitaria della Asl Sulcis Iglesiente proroga le disposizioni organizzative entrate in vigore il 5 giugno scorso; gli specialisti della struttura Chirurgia Ortopedica del Cto d’Iglesias dovranno garantire le coperture dei turni al Sirai.

La disposizione che avrebbe comunque consentito al reparto ortopedico del Cto di garantire l’attività ambulatoriale e le consulenze interne dal lunedì al venerdì ed una seduta operatoria a settimana, sarebbe dovuta decadere il prossimo 30 settembre. Ma i nuovi medici non sono arrivati e la direzione sanitaria si è vista costretta a prorogare la riorganizzazione lavorativa fino a nuove disposizioni.

La protesta

«Ancora una volta sono stati disattesi gli impegni presi, anche nei confronti dei medici ortopedici - dichiara il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - nel reparto si esegue la sola attività ambulatoriale. Non c’è nessun ricovero, nessuna attività programmata». Per Aresti si continua ad adottare una strategia dove le soluzioni temporanee diventano definitive: «Come accaduto per altre strutture complesse, la Rianimazione è chiusa ormai da molto tempo. - prosegue - Pezzo dopo pezzo stanno smobilitando il presidio del Cto e occorre cambiare strategia; basterebbe spingere l’assessore alla Sanità affinché attinga alle figure specialistiche della graduatoria per la selezione degli ortopedici. Nei prossimi giorni ci mobiliteremo e non escludiamo delle azioni di protesta».

Il personale

Per Gino Cadeddu, della segreteria Cgil, si tratta di un evento inaccettabile leggere delle note come quelle pervenute al personale ortopedico: «Da diverso tempo la direzione illude i medici, i dipendenti e i cittadini, che si stia risolvendo il problema della mancanza di specialisti grazie all’imminente assunzione di medici provenienti da ogni parte del pianeta. - spiega - Ma il vero problema è la politica regionale che sulla vicenda è impegnata soltanto a destinare ed accentrare le risorse nel cagliaritano e nel sassarese e nel contempo la direzione generale della Asl Sulcis non riesce a contrastare questa situazione sciagurata. Stanno cancellando la sanità dell’iglesiente».

Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Iglesias Mauro Usai: «La direzione generale nulla può fare se non rivendicare la dotazione organica per i reparti d’urgenza. Il vero problema è il sistema “Regione” - spiega - le situazioni emergenziali stanno divenendo strutturali e la minaccia più importante, oltre al disservizio immediato per l’utenza, è rappresentata dalle possibili ulteriori riduzioni del personale medico; chi viene spostato in altre strutture, potrebbe anche decidere di andar via».

