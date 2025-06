Ortobene, turisti abbandonati  

Turisti e abbandono del Monte Ortobene, i problemi aumentano. Bagni comunali chiusi, lecci secolari secchi, atti vandalici, abbandono generale e isolamento. Da parte della città manca il supporto a operatori e volontari che ogni anno garantiscono servizi, tra non poche fatiche, altrimenti inesistenti. «I bagni comunali sono chiusi e i turisti utilizzano i bar come se fossero pubblici - dice Loredana Belloi del bar AleB -. I nostri bagni sono di tutti, ma ci stiamo rimettendo con le spese. Svuotare la fossa costa 500 euro ogni volta e con l'arrivo dei pullman carichi di turisti non riusciamo più a tenere un ritmo sostenibile. Eppure basterebbe così poco». Belloi non si perde d'animo: «Confido nella nuova amministrazione affinché porti ciò che serve per chi vive il Monte». Ieri si è tenuta anche la raccolta dei rifiuti da parte dei volontari Plastic Free che anche stavolta hanno ritirato chili di immondizia, in particolare ingombranti, con l'aiuto di ÈComune. Il tutto avviene mentre il Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, guidato da Antonio Costa, si occupa di numerosi aspetti, dagli alberi malati al decoro. «Per quanto riguarda i bagni è impensabile che una località così frequentata sia priva di servizi igienici. È una questione di civiltà e rispetto - dice Costa -. Noi non ci fermiamo, la prossima settimana aggiusteremo la 17esima panchina in un angolo dimenticato da tempo, vicino all'anello del parco. Ma vorrei anche rivolgere un grido d'allarme alle autorità preposte perché alcuni lecci secolari all'interno del parco sono gravemente malati e si stanno seccando. Bisogna trovare un rimedio, finché si è in tempo».

