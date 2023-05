Ortobene, sì alla convenzione 

Ma ieri è stato un Consiglio che ha portato con sé gli strascichi della spaccatura di una settimana fa. Fabrizio Melis ha posto l’attenzione sui lavori nella strada di Tottodana e sulla Commissione lavori pubblici, abbandonando l’aula per protesta quando non gli è stata consentita una replica. Pietro Sanna, candidato a sindaco col centrodestra, ha scoperto di aver partecipato per tre anni alle capigruppo «come rappresentante della lista FdI», ha spiegato il presidente del Consiglio Sebastian Cocco, precisando: «Assegnato dagli uffici». Ma Sanna ha ribadito: «Non ho la tessera di nessun partito e sono all’opposizione». Su questo Guccini lo attacca: «Perché prende le distanze dagli alleati?»

La concessione è per 737 ettari su 898 del Comune dell’area forestale dell’Ortobene all’agenzia regionale Forestas. Si tratta soprattutto di boschi. Il Comune terrà per sè il parco e l’ex Esit, Farcana e Sedda Ortai. Il provvedimento, illustrato dall’assessora all’Ambiente Valeria Romagna, prevede una convenzione per quindici anni. «L’agenzia si occuperà di cura, sorveglianza, manutenzione, miglioramento e valorizzazione delle aree», ha spiegato Romagna. Oltre alla sorveglianza e alla prevenzione degli incendi, Forestas sarà impegnata nell’opera di “rinaturalizzazione delle specie autoctone”, nella manutenzione di sentieri, fontanili, vecchi pinnetti e baraccas. Soddisfatto il sindaco Andrea Soddu: «Portiamo a compimento un procedimento amministrativo nato anni fa, ricordando che la convenzione è anche occasione di nuovi posti di lavoro».

Le tensioni rimangono nella maggioranza al Comune, ma Andrea Soddu tiene botta alla guida dell’amministrazione e conquista un altro successo in Consiglio con il via libera, grazie ai voti del suo gruppo, del gruppo Misto e di Viviana Brau (13 sì e due astenuti), alla convenzione dei terreni comunali dell’Ortobene con Forestas. L’opposizione in segno di protesta abbandona l’aula. Zola si astiene.

Sì a Forestas

Scaramucce

Dal Consiglio un sì anche alla delibera sul Pua per l’ampliamento del liceo Scientifico. Ma Zola parla di «terrorismo politico: una delibera che arriva pochi giorni prima non può essere imposta scaricando responsabilità e un voto di fretta sui consiglieri perché è stata già fissata a domani (oggi ndr ) una conferenza di servizi con la Provincia». Via libera anche alla modifica del regolamento di Igiene «per consentire alle attività posizionamento dei mastelli all’esterno» e alla mozione sulla sicurezza stradale del Pd.

