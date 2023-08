Ortobene, le scritte sulle rocce saranno presto cancellate  

L'amministrazione comunale di Nuoro si impegna a contrastare il vandalismo grafico, ossia le scritte e i graffiti che deturpano i muri cittadini e non solo. Ieri è stato affidato il compito di rimuovere i graffiti e le scritte ingiuriose su una formazione rocciosa del monte Ortobene alla ditta Cadoni costruzioni. «Il Comune in linea con le iniziative di contrasto a tali atti vandalici, ha deciso di rimuovere le scritte in somma urgenza, al fine riportare allo stato iniziale tale formazione rocciosa», scrivono nella determina. Per tale operazione è stato previsto un importo di 976 euro (iva inclusa), che ha consentito l'affidamento diretto dei lavori alla ditta scelta. (g. pit.)

