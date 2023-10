Ortobene, la sfida della musica 

Ha scelto il monte Ortobene per diffondere estro e coesione. Natura, esperienze sensoriali, suggestioni: ovviamente musica. Il cantautore Piero Marras ha riunito autori, compositori, interpreti in una variegata squadra composta soprattutto da giovani artisti. Ecco il “Campus di energia creativa”, giunto alla terza edizione, che dopo tre giornate si è concluso a Nuoro sabato sera con un concerto nell’auditorium dell’istituto Ciusa di viale Costituzione. «Abbiamo tanti talenti, dobbiamo fermare la loro fuga dall’Isola - ha detto Marras - Credo che le istituzioni abbiano precise responsabilità».

Monte di creatività

L’Ortobene da giovedì ha regalato quel pizzico di magia che ha cementato la squadra messa in piedi dal cantautore barbaricino. E ha fatto capire come la musica sarda sia in salute e necessiti fortemente di condivisione. «La creatività ha bisogno non solo di inclinazioni, attitudini naturali, studio e abnegazione, ma anche di un contesto ambientale che la favorisca, la incoraggi e la stimoli – ha spiegato Marras -il Campus di energia creativa si è svolto anche stavolta in un luogo della Sardegna particolarmente rappresentativo per bellezza naturale, identità e storia». E ha aggiunto: «Sì, il monte Ortobene emana energie antiche che, per chi torna, sono di nuovo in “ballo”. Per me ha rappresentato l’infanzia ma devo dire che questo ritorno mi ha dato una consapevolezza maggiore – ha sottolineato - Inoltre, grazie all’amico Domenico Ruiu ho riscoperto aspetti che non ricordavo. Per gli artisti che mi hanno seguito in questa avventura è stata un’esplosione di gioia, hanno visto un mondo incredibile e panorami mozzafiato».

Il Campus

Con il suo singolare progetto, Piero Marras ha mostrato una Sardegna ricca di talenti. Artisti che però troppo spesso sono costretti a lasciare la terra amata. «Esistono talenti che non vengono valutati come si deve: penso che qualche responsabilità istituzionale ci sia» ribadisce Piero Marras. «Noi siamo un popolo di improvvisatori e di creativi. Quindi, questa mia idea che è partita dal nulla, ha proprio questo scopo: diffondere coesione e sostenere la creatività. In queste tre giornate abbiamo discusso sul nostro mondo e ammirato la bellezza della nostra terra». Al Campus di energia creativa hanno preso parte Alberto Sanna, Daniele Caria, Carla Cocco, Irene Salis, Federica Piu, Vanessa Bissiri, Silvia Ruiu, Veronica Mereu, Raffaele Puglia, Roberto Acciaro, Marco Mura e Matteo Leone. Gli artisti, anche grazie a percorsi mirati e testimonianze di chi vive e lavora nella montagna nuorese, come Gianluca Cacciotto, hanno immagazzinato gli influssi positivi del luogo. Un paesaggio fiabesco capace di conquistare e proiettare in un’atmosfera onirica e creativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA