Ortobene, il bar del parco ha riaperto 

Anni di attesa e infinite polemiche, poi la buona notizia: il bar del monte Ortobene ha riaperto al pubblico. Per circa vent’anni le serrande sono rimaste abbassate, poi c’è voluto altro tempo per la ristrutturazione. Alla fine l'attività conosciuta come "il bar delle sorelle Congiu" (che lo presero in carico sino al pensionamento avvenuto negli anni Settanta) è torna al suo antico splendore con un nuovo nome "Il parco del monte Ortobene bar pizzeria griglieria". Il locale sarà gestito da Graziano Corda. «Abbiamo dato una nuova vita al parco e al monte, grazie anche al bando del Comune di Nuoro al quale abbiamo partecipato - dice Corda -. Un lavoro immenso, di cui andiamo fieri. Siamo tutti contenti del traguardo. Anche la clientela risponde molto bene, in pochissimi giorni varie persone si sono avvicinate incuriosite e vogliose di trascorrere del tempo qui, specialmente nella veranda; speriamo di continuare con questo ritmo. Facciamo orario continuato, aprendo alle 8.30 del mattino e chiudendo a mezzanotte. L'intenzione è quella di lavorare tutto l'anno, il locale infatti è già predisposto a tutto, anche per la stagione invernale». Un motivo in più per godersi le giornate nel monte simbolo della città, sino a poco tempo fa quasi privo di servizi. (g. pi.)

