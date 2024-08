Ortobene, estate in chiaroscuro 

Il Monte Ortobene vive di alti e bassi. Dopo i mesi infernali di giugno e luglio, trascorsi senz'acqua a causa di copiose e incessanti perdite, abitanti e titolari di attività ricettive si trovano in una situazione di quasi stallo dove, tra mille difficoltà, cercano di portare avanti le proprie attività e iniziative. Il bar AleB, come sempre, prosegue con la propria attività destagionalizzando il Monte simbolo della città. Il locale conosciuto come quello delle sorelle Congiu, che ha riaperto da un paio di anni, garantisce i servizi dal martedì alla domenica e si prepara per Ferragosto, anche con dei nuovi menu. Il titolare, Graziano Corda, non manca di soffermarsi sui disservizi: «In questi giorni da me l'acqua c'è, ma altri, tra residenti e commercianti, hanno avuto grossi problemi. Io sono allacciato alla condotta nuova che collega con il deposito del Monte. Sono venuti alcuni tecnici di Abbanoa da Cagliari per fare un sopralluogo e hanno annunciato che vorrebbero fare tutti i nuovi collegamenti». Sono in corso anche le analisi dell'acqua che sgorga dai rubinetti, i primi risultati hanno rivelato qualcosa di anomalo. La piscina di Farcana ormai non riaprirà per problemi burocratici.

Gastronomia al top

La locanda accanto, invece funziona - così come le altre attività - a meraviglia garantendo servizi, escursioni, yoga, e numerose iniziative per nuoresi e turisti.«Questa settimana musica, cucina e pizza. Per Ferragosto un menu di carne e pesce curato e gustoso», afferma Gianluca Cacciotto della Locanda 'e Monte.

Ambiente

Il Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia, presieduto da Antonio Costa, ha proseguito con i lavori per la valorizzazione del sito paesaggistico, ripristinando i giochi del parco, strade e aree verdi. E in collaborazione con Soroptimist e Rotary i soci hanno donato dei libri per incentivare l'escursionismo, la cultura e i commercianti dell'Ortobene. Così come la giovane guida ambientale escursionistica Davide Puggioni che proprio ieri ha condotto una decina di persone in trekking tra le rocce e paesaggi mozzafiato, per poi concludere con un aperitivo in compagnia degli alpaca, i camelidi allevati al Monte da Andrea Sulas.

Blackout

Nelle stesse ore, nell'oasi è mancata l'illuminazione e vari residenti hanno avuto difficoltà nel tornare a casa.Il disagio è già stato segnalato al commissario Giovanni Pirisi e, per via anche dei disagi tra buche varie e strade sterrate, e al comando della polizia locale che incontrerà i residenti e le associazioni la prossima settimana.

