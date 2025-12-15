VaiOnline
Ricicliadi
16 dicembre 2025 alle 00:23

Ortobene, confronto sul futuro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il monte Ortobene e la Zona di protezione speciale al centro delle Ricicliadi. Se ne è parlato ieri sera nella sala teatro San Giuseppe nel confronto con il pubblico su “Zps: opportunità e regole”. A fornire risposte dettagliate sono state le figure istituzionali come il sindaco Emiliano Fenu che ha rimarcato l’impegno dell’amministrazione: «In un momento cruciale per la tutela del nostro patrimonio naturale, questo confronto non è solo opportuno, ma indispensabile per sostenere attivamente la Zps e il futuro del Monte», ha detto.

L’assessore comunale all’Ambiente, Marco Canu, ha evidenziato il ruolo civico: «Vogliamo che la cittadinanza sia parte attiva del processo di crescita. Costruire un gruppo efficiente che possa cogliere le opportunità che la Zps comporta è una priorità, ma nella logica di una programmazione, pianificazione e progettazione scientifica, che in quanto tale ha le sue logiche». Sono intervenuti anche il direttore di Forestas di Nuoro Salvatore Mele, la direttrice dell’Ispettorato forestale Gonaria Dettori, il presidente Italia Oasi Wwj Antonio Canu e il direttore del Ceas Gianluca Cacciotto. «Un evento è cruciale per trasformare la conoscenza in azione concreta e consapevolezza ambientale», ha detto Cacciotto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Traffico di cocaina, epicentro a Olbia: arresti in tutta l’Isola

Tra gli indagati anche il sindaco di Esporlatu, è un militare della Brigata Sassari 
Andrea Busia
L’evento

I segreti dell’intelligence: «È una necessità sociale contro la disinformazione»

Al Brotzu e a Sa Manifattura incontri sul ruolo della sicurezza globale 
Umberto Zedda
Legge di bilancio

Nella manovra altri 3,5 miliardi E i tempi slittano

«Oro di Bankitalia, pace con la Bce» L’opposizione: è tutto da riscrivere 
Le tragedie

Morti mentre andavano a scuola

Un 16enne e una 18enne vittime di incidenti identici a 500 chilometri di distanza 