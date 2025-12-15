Ortobene, confronto sul futuro 

Il monte Ortobene e la Zona di protezione speciale al centro delle Ricicliadi. Se ne è parlato ieri sera nella sala teatro San Giuseppe nel confronto con il pubblico su “Zps: opportunità e regole”. A fornire risposte dettagliate sono state le figure istituzionali come il sindaco Emiliano Fenu che ha rimarcato l’impegno dell’amministrazione: «In un momento cruciale per la tutela del nostro patrimonio naturale, questo confronto non è solo opportuno, ma indispensabile per sostenere attivamente la Zps e il futuro del Monte», ha detto.

L’assessore comunale all’Ambiente, Marco Canu, ha evidenziato il ruolo civico: «Vogliamo che la cittadinanza sia parte attiva del processo di crescita. Costruire un gruppo efficiente che possa cogliere le opportunità che la Zps comporta è una priorità, ma nella logica di una programmazione, pianificazione e progettazione scientifica, che in quanto tale ha le sue logiche». Sono intervenuti anche il direttore di Forestas di Nuoro Salvatore Mele, la direttrice dell’Ispettorato forestale Gonaria Dettori, il presidente Italia Oasi Wwj Antonio Canu e il direttore del Ceas Gianluca Cacciotto. «Un evento è cruciale per trasformare la conoscenza in azione concreta e consapevolezza ambientale», ha detto Cacciotto.

