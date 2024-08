Ortobene, assalto dei visitatori 

Il monte Ortobene si riscopre, più che mai, nella settimana di Ferragosto. La valorizzazione turistica traina trekking e pic nic nel bosco. Complice anche una fitta rete, sinergica, tra gli operatori, le associazioni e i visitatori. Dopo tanta fatica tra carenza d’acqua e abbandono, la delusione per la chiusura della piscina di Farcana, arrivano i sorrisi.

Grande afflusso

«Il Monte non è mai stato bello come negli ultimi giorni: c’è il mondo - dice Loredana Belloi del bar AleB -. Da 4 giorni lavoriamo tutti ininterrottamente, le persone arrivano dalla mattina presto e a ogni ora c’è sempre qualcuno. È davvero stupendo. Tra operatori ci piace collaborare, ci diamo una mano legati dall’amore verso questo luogo magico. Ci prepariamo per Ferragosto. Tra i visitatori c’è chi va alla ricerca di tavoli e panche immersi nella natura, qualcuno dice che ce ne vorrebbero di più. Sarebbe ancor più bello farne tesoro per i prossimi anni».

Le associazioni

Al Monte si radunano anche le associazioni come Kairos che venerdì farà una pesca di beneficenza nella casa municipale. Il ricavato andrà alla casa di accoglienza per i parenti dei malati oncologici. A Farcana eventi tra yoga, escursioni e degustazioni.

Escursioni

Due giovani, Davide Puggioni e Andrea Sulas, da inizio mese hanno unito le forze per proporre un trekking al Monte che si conclude con un aperitivo al tramonto in compagnia di simpatici alpaca. Un percorso semplice, ma ricco di adrenalina, tra piccole arrampicate sulle rocce caratteristiche e panorami mozzafiato. Ad accompagnare il percorso anche storie e leggende. L’escursione si conclude con una discesa verso “Sa tanca ’e Zubbedda”, dove ad accogliere gli escursionisti sono gli alpaca, a cui si può dare da mangiare e trascorrere del tempo insieme. Naturalmente c’è un gustoso aperitivo di prodotti locali con vista sull’Ortobene e sul Corrasi, baciati dal colore rosato del tramonto. I prossimi appuntamenti sono il 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 e 31 agosto.

Nuova segnaletica

Nei giorni scorsi l’associazione “Monte Ortobene Ultima spiaggia”, guidata da Antonio Costa, ha incontrato il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru. Dice Costa: «Il comandante è stato davvero disponibile, ha accolto tutte le nostre segnalazioni. Il giorno dopo l’incontro è stata rifatta la segnaletica stradale orizzontale e verticale in cima al Monte, la cui mancanza stava creando qualche problema al traffico. Sono state eliminate alcune buche molto pericolose e predisposti i dissuasori stradali. Prevista anche una maggiore presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine. Siamo più che soddisfatti».

