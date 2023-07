Ortobene, adesso la Zps va veloce 

Il Comune di Nuoro spinge sulla Zona di protezione speciale al Monte Ortobene,. Oasi naturalistica e vincoli che nulla c’entrano – a differenza di quanto ipotizzava il comitato organizzatore (Ultima spiaggia) - con l’annullamento di un concerto in programma oggi.

Le misure

Tanti sono i progetti in fase di costruzione e avvio. «A settembre inizieranno i lavori della pista ciclabile a Sedda Ortai; il percorso condurrà sino alla cima del monte - dice l'assessora a Paesaggio, monte Ortobene e qualità della vita, Valeria Romagna -. Dopo il piano della viabilità e il regolamento, procederemo con la posa della cartellonistica sulla sentieristica. Avremo inoltre un ufficio di piano della Zps, per la quale la Regione ci ha concesso autonomia e un finanziamento su alcune competenze, come i monitoraggi dell'avifauna che saranno gestiti dal Comune. Ci stiamo muovendo anche per un piano particolareggiato, sempre al monte, e sono stati individuati i professionisti per le progettazioni riguardanti la piscina, il galoppatoio, il campo da calcio, l'osservatorio astronomico e l'arredo urbano. A breve lo illustreremo alla cittadinanza, per discuterne insieme e confrontarci».

Segnali positivi

Previste, dunque, tante migliorie per garantire massima fruibilità a tutti i cittadini e visitatori. Un monte Ortobene che sembra, al momento, dopo anni di abbandono, vivere una rinascita, sia con il ritorno dei servizi di ristorazione che con i nuovi progetti rivolti a tutta la comunità.

Il concerto annullato ha semplicemente riportato all’attualità temi legati alla salvaguardia del Monte. Un paio di giorni fa i componenti del comitato Ultima spiaggia avevano comunicato, con forte delusione, l'annullamento di un concerto della band nuorese Frammenti anni '60, appuntamento che si ripeteva negli anni. «La serata di musica è stata annullata per via delle innumerevoli prescrizioni legate alla sicurezza pubblica e, probabilmente, ai legacci burocratici legati dall'avvento della Zps - avevano ipotizzato dal Comitato -. Tuttavia la serata non avrebbe superato le cento persone, né era previsto un palco elevato dal terreno, per cui il rischio era nullo. Così facendo si rischia di far annullare molte manifestazioni in città».

La replica

L'amministrazione comunale, però, precisa che il regolamento della Zps (zona di protezione speciale) «non ha nulla a che vedere con l'evento. Il comitato Ultima spiaggia ha chiesto il patrocinio del Comune, che però non può essere dato per svolgere un concerto su area pubblica in mancanza del relativo piano di sicurezza, che si comunica all’amministrazione con una semplice segnalazione certificata di inizio attività (Scia). L'associazione è sempre la benvenuta con le sue iniziative in città, ma è tenuta a rispettare queste regole in materia di sicurezza al pari di tutti gli altri soggetti che organizzano eventi su aree pubbliche».

