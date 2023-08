Orto urbano condiviso, decolla il progetto 

Decolla l’iniziativa dell’orto urbano condiviso in località Su Idanu, ideata dall’associazione cagliaritana “Il Crogiuolo” nell’ambito del progetto “Mariposa de cardu” in memoria di Luisa Atzeri, maestra di scuola materna scomparsa a maggio a soli 44 anni.

Cresce ogni giorno il numero di volontari che si occuperanno di coltivare l’orto: a oggi sono 47. Ma hanno aderito anche l’Anpi quartuccese, la casa di riposo Vittorio Emanuele di Pirri, la cooperativa "Mesa Noa" di Cagliari e l’associazione "Forma e Poesia del jazz". Anche la Cgil appoggia il progetto. La presentazione dell’iniziativa è avvenuta sabato 12 agosto nella sede dell’Anpi di Quartucciu. Quest’ultima ha ideato un suo progetto, “Adotta un partigiano con un fiore”, che vuole onorare Carlo Rosselli, Emilio Lussu, Giuseppe Saragat, don Milani, Salvo D'Acquisto e Sandro Pertini, antifascisti ai quali in città è stata dedicata una via. Grazie all’orto urbano, l’Anpi creerà una filiera corta, dal campo in cui si coltiveranno i fiori fino alla loro apposizione nelle targhe delle vie. Il punto di partenza è un piccolo appezzamento di terra della direttrice artistica, Rita Atzeri, sorella di Luisa, in via dell'Acqua: 640 metri quadrati che ospiteranno alberi da frutto, fiori, verdure, ortaggi e lo spazio scenico per gli eventi del Teatro di Terra. «Altre due persone della zona si sono fatte avanti mettendo a disposizione ognuno il proprio terreno», dice entusiasta Atzori, «aspiriamo a coinvolgere oltre al territorio di Su Idanu, anche altre aree di Quartucciu. Quindi ben venga chi vuole dare il proprio contributo».

