Orto scolastico: coltivazioni  anche d’estate 

Se ne sono occupati per tutto l’anno scolastico e continueranno a farlo fino alle vacanze estive. Gli alunni dell’Istituto comprensivo 3 portano avanti con orgoglio e impegno il progetto degli orti biologici realizzati nei cortili delle loro scuole, curando le piantine e i fiori.

Un’occupazione che li porta fuori dalle aule per stare a stretto contatto con la natura trasformandosi in provetti giardinieri armati di guanti e innaffiatoi.

E c’è anche una grande novità: le mamme degli alunni di via Inghilterra si stanno quotando per acquistare il materiale per predisporre l’impianto di irrigazione degli orti, in modo che durante le vacanze estive si possa garantire l’irrigazione e che i bambini al loro ritorno in classe a settembre possano trovare tutto come lo avevano lasciato. Inoltre un maestro della scuola si è reso disponibile per realizzare l’impianto.

Il progetto avviato qualche tempo fa, che si chiama “Green school” è per una scuola sempre più a misura di verde.

RIPRODUZIONE RISERVATA