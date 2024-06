Orto-giardino, ispezione dei pompieri 

Non c’è pace per Rita Atzeri, che un anno fa ha avviato attività culturali e di socialità all’orto-giardino Mariposa de Cardu. Prima la visita, in inverno, della Polizia locale e ieri quella «a sorpresa», dice Atzeni, dei vigili del fuoco «a seguito di una segnalazione con l’eventualità di una denuncia alla Procura della Repubblica».

La segnalazione firmata dagli abitanti di Su Idanu è stata mossa dalla preoccupazione che all’interno dell’Orto ci possano essere barbecue non autorizzati e costruzioni abusive. «Si è fatto riferimento anche alle visite delle scuole e alle merende dei bambini», prosegue Atzeri, «ho comunque firmato il verbale con esito positivo: nulla da contestare, tutto a norma e sicuro. Sono felice di questa ispezione, che serve a far stare tutti sereni sulla sicurezza».

Aggiunge, mentre programma altre attività: «Sarei davvero felice se, a poco a poco, tutti i quartuccesi venissero a vedere cosa facciamo: sarebbe un'occasione preziosa di conoscenza e condivisione».

