Orto-giardino, appuntamenti oggi e domani  

Nuovi appuntamenti all'Orto Giardino di Mariposa de Cardu, dedicato all’attivista Luisa Atzeni. Oggi e domani saranno protagoniste le attività con le scuole, che oltre alla messa a dimora delle piante potranno godere dello spettacolo “Le voci di Astarte”.

Oggi, alle 10, la sezione di maestra Stefania, della scuola dell'infanzia di via Verdi, a completamento di un lavoro che ha visto i bambini attivi nel costruire un semenzaio, visiterà l'orto per mettere a dimora le piantine di aglio e quelli di fico e melograno nati a scuola.Domani, invece, saranno i bambini della scuola dell'infanzia di via Piria, che alle 10 realizzeranno un nuovo bancale e alle 11 assisteranno allo spettacolo "Pindulas”, ideazione e regia Sabrina Barlini.Sono «pillole di teatro in lingua sarda» quelle che Gloria Uccheddu e Guido Cadoni, nei panni rispettivamente di una giovane allieva e de Su Maistu de Sardu, regalano al pubblico tra divagazioni fantastiche e buffe gag per il divertimento di grandi e piccini.

RIPRODUZIONE RISERVATA