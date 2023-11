Orto di Mariposa, doppio appuntamento con gli incontri culturali  

Doppio appuntamento questa settimana all’Orto Giardino di Mariposa de Cardu. Domani alle 16, protagonista degli incontri culturali del giovedì, sarà Gerardo Ferrara in “tra le crepe la bellezza", (ri) letture sparse e seminanti”. Ferrara è un raccoglitore di storie, cammina in modo scoordinato, “sotto sotto il muro” come gli raccomandava sua madre.

Mentre sabato a partire dalle 9, Bonny Melis guiderà dei gruppi alla scoperta del Sacro Tabacco. Ogni gruppo può essere composto da un massimo di otto persone. Potranno costituirsi fino a due gruppi che lavoreranno per due ore. Sacro Tabacco (Rapè) è una medicina dell’aria, una polvere finissima che viene soffiata nelle narici, con il soffio si riceve la benedizione del vento che «pulisce la mente e apre i canali energetici superiori per connetterci con il nostro essere più elevato. Ma è anche una medicina per il corpo che ci aiuta a espellere le tossine». Il progetto Mariposa de cardu, ideato da Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale in memoria di Luisa Atzeri -, promuove la mobilità sostenibile: l'ingresso è da via Goffredo Mameli e si può raggiungere a piedi, in bicicletta o in autobus. (fr. me.)

