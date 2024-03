Orto dei nonni e delle nonne, sì al protocollo d’intesa 

L’amministrazione comunale chiude due vecchie vicende che erano rimaste in sospeso aggiornando l’inventario degli immobili comunali.

Lo fa con la cessione ufficiale a coloro che ne risultavano già proprietari (a fronte di un lieve compenso economico) di una piccola porzione di terreno all’interno del parco Scarzella e con l’acquisizione (sempre a fronte di piccole compensazioni) di alcune porzioni di reliquato stradale in località Matt’e Conti che erano rimaste in sospeso a seguito dei lavori con i quali il Comune aveva modificato, allontanandolo dallo stabilimento, il tracciato della strada vicinale che conduce alla Rwm. Le vicende si sono chiuse in Consiglio comunale con una votazione all’unanimità. Sempre all’unanimità l’assemblea ha approvato l’adesione al protocollo d’intesa che punta a costituire un’associazione con la quale, tramite il Gal Sulcis, si richiederanno finanziamenti per avviare il progetto di agricoltura sociale “L’orto dei nonni e delle nonne”. «Un progetto - ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Davide Aru - che associa al capofila Villamassargia i comuni di Domusnovas, Siliqua e Vallermosa, due istituti comprensivi, diverse aziende zootecniche del territorio e la cooperativa La Clessidra. Gli scopi sono l’inclusione sociale, la formazione e la didattica per studenti e adulti ma anche la riscoperta del territorio e del piacere dello stare assieme all’aria aperta».

