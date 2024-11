Orto condiviso, la comunità si allarga 

La comunità degli aspiranti contadini si allarga. Infermieri, medici, fotografi e persino qualche giovane studente universitario che ha deciso di dedicarsi all’orto urbano - in condivisione - per staccare la spina dalla routine quotidiana.

Il progetto è di Gigi Pilia, ceramista di mestiere, che due anni fa ha acquistato e trasformato un terreno incolto nella zona di Is Corrias - a Selargius - in una distesa produttiva con venti agricoltori alle prime armi. E fra pochi giorni ci sarà anche il pollaio condiviso: chiunque potrà adottare una gallina e - in cambio di un piccolo contributo mensile - avere le uova fresche.

La filosofia del progetto

L’obiettivo del progetto è promuovere uno stile di vita sano e semplice. «Ce lo ha insegnato la pandemia quanto sia fondamentale avere un proprio orto per il fabbisogno familiare, e quanto sia bello trascorrere del tempo insieme», dice il proprietario del terreno a due passi dalla nuova strada che conduce al Policlinico universitario. «Mangiare bene è importante, e cosa c’è di meglio degli ortaggi e delle verdure a chilometro zero coltivati ciascuno per conto suo?».

Alle prese con zappa, semi, piantine da giardino e mini trattori ci sono persone che nella vita fanno tutt’altro. Medici, veterinari, psicologi, fotografi, e un contadino speciale di 9 anni. «Si chiama Davide», racconta Pilia, «il suo desiderio era avere un orto e i genitori glielo hanno regalato. Viene qui anche con un amichetto e coinvolgono pure mio figlio». Diversi gli infermieri che fanno parte del gruppo. «Questa per loro è una sorta di valvola di sfogo, e nonostante siano alle prime armi nell’agricoltura sono pure bravi: in pochi mesi hanno tirato su un orto che è davvero un gioiellino».

Giovane coppia

Fra le new entry c’è una coppia di giovani fidanzati, Mauro Formicola, 22 anni e studente in Psicologia, con Martina Melis, due anni più piccola, entrambi di Elmas. «Martina ha sempre avuto il sogno di avere una casetta in campagna e un piccolo orto, una vita tranquilla lontano dal ritmo frenetico della città», racconta il ragazzo, «un desiderio che ora condivido anche io. Occuparci dell’orto dopo giornate chiuso in casa a studiare, anche solo per un’ora, è bellissimo e mi fa stare bene, direi quasi rigenerante».

I costi per l’affitto di un piccolo fazzoletto di terra è contenuto: 250 euro all’anno, più altri 25 come contributo per i consumi elettrici. «Una spesa di pochi centesimi al giorno, a fronte di un raccolto che - oltre alla soddisfazione - ti ripaga della spesa annuale», precisa Gigi Pilia.

Che cosa si coltiva

Negli orti separati da recinzioni crescono carciofi, cavoli, pomodori, lattughe, zucchine, prezzemolo e rucola, a seconda della stagione. «E fra i contadini spesso ci si scambia i prodotti con il baratto, come si faceva un tempo». Fra qualche giorno partirà anche l’adozione delle galline arrivate da allevamenti intensivi. «In cambio di un contributo di 10 euro al mese verranno garantite le uova fresche. E in programma», annuncia Pilia, «oltre ai laboratori di ceramica che già tengo io personalmente, c’è l’idea di realizzare un forno per fare pane e pizze il fine settimana».

