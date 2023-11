Orto botanico, nuova cartellonistica e boom di visitatori 

Per festeggiare i suoi 157 anni l’Orto Botanico apre alle visite gratuite (solo ieri) e si regala una nuova cartellonistica. È stata svelata ieri mattina, nell’anniversario dell’inaugurazione, alla presenza di tanti visitatori che hanno sfruttato la giornata speciale con ingresso gratuito nel polmone verde dell’ateneo, in viale Sant’Ignazio.

I nuovi cartelloni, che permettono un approccio più completo dal punto di vista scientifico e divulgativo, sono stati voluti sia dall’attuale direttrice, Annalena Cogoni, sia dal predecessore Gianluigi Bacchetta che ha avviato l’iter nel 2014. Il lavoro è stato fatto in collaborazione con l’Hbk e la Società Orientale. «Si sentiva l’esigenza di completare percorsi e collezioni dell’Orto Botanico con dei cartelli curati nella grafica e nei contenuti, per informare i visitatori e mostrare i vari aspetti: sono orgogliosa di inaugurarla e ringrazio tutto il personale che ci ha lavorato», le parole di Cogoni. «Mi fa molto piacere che prosegua questo percorso iniziato anni fa, che vede un costante miglioramento e sempre più tappe raggiunte. È il frutto del lavoro di squadra e servirà tantissimo anche per avvicinare le nuove generazioni al mondo delle piante», ha aggiunto Bacchetta.

L’Orto Botanico è stato aperto il 15 novembre 1866, dopo due anni di lavori, dal noto botanico, naturalista e rettore dell’Università di Cagliari Patrizio Gennari, su un’area di circa cinque ettari. La nuova cartellonistica, con testi in italiano e inglese, risponde a diverse esigenze emerse negli anni: «Permette di apprezzare le bellezze che l’Orto Botanico conserva», racconta il responsabile coordinamento tecnico Gianluca Iiriti. «Ci sono cartelli che riguardano collezioni, zone, informazioni legate a determinati alberi di particolare interesse e informazioni geologiche e archeologiche, oltre a dei pannelli con le interazioni tra piante e animali». E la novità presentata ieri è di grande aiuto anche per le visite guidate delle scuole, con quasi 4.000 bambini fra i visitatori dell’ultimo anno. «È un grande supporto per le attività didattiche, sia per i testi sia soprattutto per le immagini che permettono di raccontare quanto presente nell’Orto Botanico», segnala Alessandra Caddeo, referente per visite guidate e laboratori didattici. «Siamo molto felici dell’afflusso, la finalità dell’Orto Botanico è sostenere ricerca, didattica e comunicazione», conclude la direttrice Cogoni evidenziando i tanti presenti all’inaugurazione, con molti bambini delle scuole.

