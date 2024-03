Orto a scuola per finanziare il viaggio-studio 

Ci sono giorni in cui i ragazzi del corso C delle medie di Decimomannu rientrano a casa come sempre: spettinati, sorridenti e con le mani sporche d’inchiostro. Il martedì e il giovedì no: alla fine del doposcuola pomeridiano hanno le scarpe piene di fango e le magliette sudate più del solito. Sono i pomeriggi dedicati all’orto realizzato all’interno dell’istituto. I giovanissimi muniti di guanti, zappetta e innaffiatoio seguono tutte le fasi, dalla semina alla cura sino al raccolto. Questo è il periodo ideale per lattughe, finocchi e cipollotti. Il frutto della loro fatica, e del loro divertimento, diventa un mercatino scolastico. Il ricavato verrà investito in un viaggio studio, destinazione il campo di concentramento di Mauthausen. I soldi serviranno per pagare il biglietto d‘ingresso nel lager oppure una merenda, questo non si sa ancora: quel che è certo a oggi è che il martedì e il giovedì gli studenti rincasano più sporchi ma anche più felici.

L’iniziativa

Il progetto è firmato dalle insegnanti Caterina Tatti e Maria Cristina Pusceddu: «I ragazzi si rimboccano le maniche per preparare il terreno, togliere le erbacce, piantare gli ortaggi di stagione e raccoglierli. Ma sono soprattutto la passione e l’impegno che ci mettono a dare energia alle piantine che, ormai da due anni, crescono rigogliose».

L’orto a scuola diventa un’opportunità di crescita alle scuole medie di Decimomannu: «Siamo pienamente soddisfatti - esordisce con orgoglio la dirigente scolastica Giuliana Angius - Gli spazi esterni della nostra scuola ben si prestano a questo tipo di attività».

L’orto scolastico compie il suo secondo anno. Le attività di giardinaggio quali la piantumazione di alberi, il trapianto e la semina di verdure, fanno parte del progetto didattico Edugreen. Inserito nel 2022 in un più ampio Programma operativo nazionale (Pon) del Ministero dell’Istruzione prevedeva l’acquisto di circa 20mila euro di materiale per la sua realizzazione. Il tutto finalizzato alla creazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica tramite l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili.

Risultati e obiettivi

«Questa bellissima esperienza educativa - racconta entusiasta la professoressa Pusceddu - ha insegnato ai ragazzi a non aver paura di toccare la terra con le mani e ad apprezzare i frutti del duro lavoro. Le attività all’aria aperta fanno bene a corpo e mente».

La professoressa Tatti conclude: «Il progetto prevedeva anche la creazione di un angolo per le erbe aromatiche e la partecipazione ad alcune visite guidate. Le due classi, infatti, partiranno ad aprile in Austria. Visiteranno i castelli e i giardini della principessa Sissi e avranno la possibilità di confrontare le specie arboree locali. Lo scorso anno le due classi hanno visitato i castelli (con i giardini) in Trentino».

