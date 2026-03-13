Orti urbani nel terreno confiscato alle gang 

Da covi della criminalità a luoghi di accoglienza dove ospitare persone in difficoltà. La nuova vita dei beni confiscati alle gang e acquisiti al patrimonio comunale si allarga con un nuovo progetto pronto a prendere forma: un orto collettivo in via Platamona, un terreno di mille metri quadrati al centro di un piano di riutilizzo studiato dall’assessorato alle Politiche sociali che unisce la formazione con l’inclusione sociale e lavorativa.

Il progetto

Il piano di conversione del terreno è al centro di una richiesta di finanziamento appena presentata dal Comune. Oltre agli orti didattici che verranno ricavati nei cortili delle scuole, c’è il giardino collettivo di via Platamona - un tempo di proprietà della criminalità organizzata - dove si punta a coinvolgere duecento persone, disoccupati e categorie fragili in primis. Un progetto sulla scia di quello che si sta portando avanti nel parco di Molentargius, con un gruppo di futuri agricoltori che - dopo la formazione - sta realizzando un uliveto sperimentale nella piana di Is Arenas. Anche in questo caso ci sarà una manifestazione d’interesse per affidare a un’associazione l’organizzazione, ma le priorità le ha già definite il Comune: si va dalla «promozione della coesione sociale», alla «inclusione e integrazione fra persone di diverse età, culture e condizioni sociali, con particolare attenzione a soggetti fragili e a rischio di isolamento».

La mappa

Ma la mappa dei beni sequestrati alla criminalità è lunga. E parte da quelli storici, con lo stabile acquisito nel 2010 in via dei Lecci: un terreno con una villa su due piani che da anni ospita donne in difficoltà. Un anno dopo l’ingresso nel patrimonio comunale di un immobile in via Irlanda, trasformato in centro antiviolenza, accanto ad un altro appartamento destinato a tamponare l’emergenza abitativa di soggetti svantaggiati. Nella lista c’è anche la villa, con terreno, di via San Giovanni - in località Scoa Moentis - rinata come casa di accoglienza per donne maltrattate con minori, e per padri separati con figli a carico. Appartamenti confiscati alla mafia anche in via dei Gigli e via Novaro, destinati all’housing sociale, sino al terreno in località Sa Funtanedda che sarà utilizzato - come quello di via Platamona - per ricavare orti urbani.«Inclusione e accoglienza sono le priorità, ma anche l’impatto culturale del riutilizzo di questi beni è molto importante», sottolinea l’assessore Marco Camboni. «Vengono trasformati dei simboli di potere negativo in presidi educativi, di formazione, di lavoro e integrazione. Un esempio di identità culturale rivolta all’onestà».

RIPRODUZIONE RISERVATA