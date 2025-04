Orti urbani e fontane, presentati tre progetti 

Recuperare e valorizzare il patrimonio degli orti urbani a Lanusei. Creando percorsi di trekking tra poderi e fontane per scoprire le bellezze del paese. Oasi di felicità per riconnettersi alla natura che possono diventare un'attrazione per turisti e visitatori. Un viaggio sensoriale tra i due storici rioni da Niu Susu a Niu Giossu. Per dare vita a questo ambizioso progetto il Comune a fine 2022 aveva bandito un concorso di progettazione per la valorizzazione dei percorsi, delle aree verdi, delle fonti rionali e degli orti urbani del suo centro storico. Si è arrivati al secondo step, sono state ammesse le tre proposte progettuali giunte in Comune. Una commissione apposita dovrà ora valutare la migliore. Devono essere rispettati una serie di criteri: i percorsi di accesso alle terrazzature occupate da colture, la valorizzazione delle fonti rionali favorendone il recupero, le pavimentazioni, gli arredi urbani, l’illuminazione e la cartellonistica. Il progetto sta a molto a cuore alla vice sindaco Maria Tegas, uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale: «Vorremmo valorizzare questo patrimonio, renderlo fruibile a cittadini e ai visitatori. Attendiamo il progetto definitivo e auspichiamo di partecipare al finanziamento».

