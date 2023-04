Orti, granai e vigneti distrutti dalla grandine 

Un effetto del clima impazzito che non tiene più conto del ciclo naturale delle stagioni. A stupire, però, non è solo la portata dell’evento atmosferico ma anche il modo in cui si è presentato: «Non è stata la dimensione dei chicchi di grandine a devastare le coltivazioni – spiega Giampiero Frigau, segretario Coldiretti di Senorbì – quanto la loro forma acuminata che ha danneggiato irrimediabilmente gli ortaggi e spazzato via le prime infiorescenze da alberi e viti».

In pochi minuti le campagne sono state ricoperte da una coltre bianca che, in alcuni tratti del territorio di Donori, ha superato i dieci centimetri: «La grandinata ha colpito il 35 per cento del nostro territorio – dice l’assessore all’agricoltura Salvatore Melis – soprattutto i vigneti di chardonnay, moscato, sangiovese e cannonau che germogliano prima degli altri. Un disastro».

Intere coltivazioni di ortaggi, orzo e grano completamente distrutte, vigneti devastati, alberi da frutta (mandorli e peschi) spogliati di foglie e fiori. All’indomani della violenta grandinata che martedì pomeriggio ha investito il Parteolla e parte della Trexenta, l’elenco dei danni alle aziende agricole è lunghissimo: «Una cosa così non si era mai vista – dice Giovanni Pala, presidente Coldiretti di Barrali – mio padre novantenne non ricorda un evento di questa portata, in nessun periodo dell’anno. Un’ora di grandine, pioggia e vento che ha compromesso interi raccolti».

Nei campi

I sopralluoghi

Un quadro a tinte fosche quello che si sono trovati davanti i responsabili delle organizzazioni agricole durante i primi sopralluoghi. Barrali e Donori sono i paesi più colpiti, ma danni si segnalano anche a Serdiana, Ussana e Dolianova dove la grandinata ha imbiancato in pochi minuti le strade e le piazze del paese: «Ho ricevuto diverse telefonate ma, fortunatamente, qui da noi la situazione non è così grave – afferma l’assessore del Comune di Dolianova Chicco Fenu –i danni sembrano limitati ma, in ogni caso, bisognerà attendere qualche giorno per avere una stima esatta».

Calamità

Situazione diversa a Barrali, che sembra in assoluto il paese più colpito: «Dalla documentazione fotografica le conseguenze del fenomeno sembrano essere significative – dice il sindaco Fausto Piga – oggi stesso dichiareremo lo stato di calamità naturale. Nei prossimi giorni, insieme ai tecnici di Argea e Laore si potrà avere la reale quantificazione dei danni».

Linea che con tutta probabilità seguirà anche il Comune di Donori: «Faremo una valutazione nelle prossime ore, prima abbiamo bisogno di raccogliere altri dati sulla parte più interna del territorio – dice l’assessore Melis – ma è chiaro che si è trattato di un fenomeno eccezionale e come tale va affrontato».

