Orti, da domani stop all’irrigazione 

È la rabbia a dominare il finale di stagione dell’orticoltura isilese. È di pochi giorni la notizia che domani l’acqua per irrigare verrà chiusa mettendo a rischio il lavoro di quest’anno. La stagione irrigua finisce il 31 ottobre ma il Consorzio di Bonifica ha inoltrato agli operatori una disposizione invitandoli a “effettuare le ultime adacquate necessarie a contenere i disagi dovuti alla chiusura programmata”. Una decisione che ha allarmato il mondo orticolo isilese.

«Atto dovuto»

«Un atto dovuto», ha detto il presidente dell’ente Efisio Perra: «Siamo a lavoro giorno per giorno per trovare delle soluzioni, siamo vicino agli orticoltori». Alla base c’è un problema tecnico: il comparto di Isili è alimentato dal Flumendosa che è rimasto a un livello alto; non vale lo stesso per il Mulargia, che necessita di un travaso; quest’ultimo farà scendere il Flumendosa a un livello tale che il punto di prelievo di Ponte Maxia non riuscirà a pescare.

«Ce ne basterebbe poca»

Gli operatori isilesi si sentono presi in giro, chiedono spiegazioni e soprattutto tutela. «Se ci tolgono l’acqua in questo momento è un disastro», si sfoga Roberto Pirisi: «Per noi il guadagno arriva adesso, finora abbiamo avuto solo spese».

«Sono scelte fatte a nostro discapito», commenta Francesco Steri. In questa fase della stagione, le colture orticole non hanno bisogno dell’acqua per la concimazione e per la pulizia dei prodotti che devono essere portati al mercato: «Abbiamo ancora tanta roba da tagliare e ci spetta ancora la metà del credito di acqua», prosegue Steri: «C’era già la turnazione, a noi ne basterebbe pochissima».

Partiti in ritardo

La stagione isilese è stata penalizzata fin dall’inizio: l’acqua per irrigare è stata data quasi a metà giugno con i conseguenti ritardi nella semina e nella raccolta. «In altre zone della Sardegna – aggiunge Pirisi – nelle campagne l’acqua c’è tutto l’anno e solo ora sono passati al razionamento. A noi vogliono proprio toglierla del tutto».

L’ipotesi Is Borrocus

Per affrontare il problema si è parlato anche di usufruire del lago Is Borrocus ma fin’ora nulla è stato fatto. «Bisogna agire subito», implora Perra: «Il problema è nel sistema di approvvigionamento: se si rimanda ancora, l’anno prossimo rischieremo ancora di più».

«Abbiamo diritto come gli altri di lavorare», conclude Steri: «Siamo consci dei problemi ma la situazione è stata gestita male. Non possono essere le aziende agricole le sole a pagare».

Sindaco all’attacco

A far fronte comune con gli orticoltori c’è il sindaco Luca Pilia, che ha scritto una lettera a tutti gli enti coinvolti chiedendo risposte: «Vista la rilevanza strategica che il comparto ha per l’economia locale – dichiara – è necessario che ci sia un prolungamento del periodo di erogazione dell’acqua fino a fine stagione».

