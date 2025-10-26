Orthobenessere, vent’anni di cura per il Monte 

L'organizzazione di volontariato Orthobenessere compie vent'anni di attività. Oggi 27 ottobre 2005 ricorre l'anniversario dell'associazione nata per tutelare e valorizzare il Nuorese e il Monte Ortobene. Per vent'anni la linea da seguire è sempre stata la stessa, incentrata sugli aspetti legati all'ecologia, al paesaggio, archeologia, arte, architettura, storia, sociale e religione, oltre alla promozione della cultura locale, delle tradizioni popolari, dei prodotti tipici e della lingua sarda. «Il progetto ha raccolto fin da subito il sostegno di personalità di spicco della cultura nuorese, tra cui Monsignor Ottorino Pietro Alberti, Marcello Fois, Piero Marras, Nicola Porcu, Pietro Costa e Salvatore Colomo - dice Riccardo Costa dí Orthobenessere -. Per proteggere e valorizzare il territorio, è essenziale conoscerlo a fondo. Coerentemente con questo principio, è stato costituito un gruppo operativo di volontari e professionisti altamente qualificati. Esperti in geologia, archeologia, biologia, flora, fauna, chimica, agronomia e beni culturali hanno svolto un fondamentale e capillare lavoro di censimento del patrimonio ambientale e culturale dell'area montana».

Dopo aver costruito nel 2006 il primo sito web dedicato al Monte Ortobene, il gruppo istituisce le guardie ecologiche ambientali, un presidio contro il degrado e la prevenzione degli incendi. (g.pit.)

