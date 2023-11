Ortenzi deluso: «Budoni, il ko non è meritato» 

Budoni. La seconda sconfitta interna pesa tanto. Un passo falso immeritato, per come la squadra si è espressa, riuscendo a mettere in mostra anche buone trame offensive. Ma ciò che è mancata è stata la finalizzazione, la stoccata vincente per indirizzare la gara verso l’obiettivo che l’organico di Cerbone aveva in mente.

La delusione

Perché già dalle prime battute si notava la voglia di conquistare tre punti importanti per dar seguito alla grande prestazione contro la Cos, vicecapolista del torneo, oltre alla vittoria di due settimane fa contro l’Ostia. Una prestazione macchiata da quei primi dieci minuti di black out della ripresa che sono costati cari al Budoni. Una disattenzione, la prima della gara, e la Nuova Florida Ardea ne ha approfittato per insaccare il gol vittoria. In un’altra occasione, pochi minuti dopo, il Budoni ha sfiorato anche il doppio svantaggio, ma in quella circostanza è stato bravo Marano a rimediare all’errore costato il rigore intuendo la conclusione di Vianni e riuscendo così a mantenere ancora in piedi una gara che, sino a 5’ prima ,era sotto il pieno controllo gallurese. Da lì le scosse dalla panchina da parte di Cerbone alla ricerca, quantomeno, di un pareggio che non avrebbe reso felice nessuno ma avrebbe comunque fatto classifica. Punto che non è arrivato anche a causa di un Giordani super, protagonista di interventi salva risultato.

Il commento

A fine gara il centrocampista Marco Ortenzi ha parlato di risultato immeritato. «Abbiamo avuto delle disattenzioni che sono costate care. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto». Parole che sono state confermate anche dal tecnico dei laziali, Andrea Del Grosso. Il Budoni avrà subito modo di rifarsi davanti al proprio pubblico domenica contro la capolista Cavese.

Sulla carta i galluresi non partono favoriti, ma ripartendo dal primo tempo visto sabato contro la Nuova Florida potranno certamente dire la loro contro una squadra si forte in un campionato nel quale però, sino a questo momento, a farla da padrone è stato l’equilibrio, con risultati inaspettati in quasi tutti i turni sinora disputati.

RIPRODUZIONE RISERVATA