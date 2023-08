Ortaggi distrutti dal caldo, agricoltori in crisi 

Distese di campi coltivati a meloni e angurie andati completamente bruciati dalle altissime temperature di luglio: la temperatura salita oltre i 45 gradi delle scorse settimane ha reso praticamente invendibili gli ortaggi e ha messo in ginocchio gli agricoltori di Sant’Anna Arresi e Masainas che vivono di queste produzioni estive.

In ginocchio

La disperazione è tanta, come racconta Mario Virdis di Sant’Anna Arresi: «In cinquant’anni di lavoro nei campi non avevo mai visto una cosa del genere: la maturazione prevista è stata anticipata dal forte caldo, gli ortaggi esposti al sole sono andati completamente bruciati, mentre quelli che si trovano sotto le foglie sono comunque invendibili». Come a Is Lais, dove la sua perdita di meloni e angurie si aggira al cento per cento della produzione: «Si sono salvate solo le melanzane». Stessa situazione nei terreni di Michele Virdis a Masainas: «Siamo in ginocchio, la stagione estiva è persa – dice – meloni e angurie bruciati, anche la prossima stagione invernale sarà compromessa, dobbiamo inventarci qualcosa». Anche la produzione di carciofi rischia di non decollare, lo stesso Mario Virdis, possiede anche dei terreni di carciofi nel Comune di Masainas: «Su un terreno di 4 ettari su 30.000 piantine, solo 4.000 stanno iniziando a crescere, dovremo ripiantarle». E non è tutto: «Dobbiamo fare il conti con l’assenza di bulbi e i pochi disponibili, sono a prezzi inaccessibili». Nicola Dessì aggiunge: «L’annata è compromessa, piantare il carciofo a varietà Tema, in questo periodo, non dà la possibilità di avere un prodotto pronto per ottobre, novembre».

Calamità

A subire danni in prima persona è anche Patrizio Cui, assessore all’Agricoltura del Comune di Masainas, nonché presidente della cooperativa Sulcis Agricola: «Ieri abbiamo deliberato la richiesta di calamità naturale – dice – purtroppo la stagione è andata persa: confermo che per quanto riguarda i meloni forse solo un 10 per cento della produzione si è salvato». Anche il Comune di Sant’Anna Arresi ha deciso di stare vicino agli agricoltori del paese, come spiega l’assessore all’agricoltura Adriana Lobina: «Abbiamo preso atto del grosso danno subito e con gli altri Comuni del territorio stiamo valutando come muoverci insieme per predisporre lo stato di calamità naturale». Armando Linzas, consigliere di opposizione, ieri era nei campi con alcuni agricoltori: «Gli sono molto vicino – dice – come consigliere e con l’aiuto dell’amministrazione faremo di tutto per portare in Regione il problema e cercare di reperire risorse per aiutare i produttori».

