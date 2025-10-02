Orsolini segna ma il Bologna viene fermato dal Friburgo 

Bologna 1

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Holm, Vitik, Lucumi, Lykogiannis (21’ st Miranda), Freuler, Ferguson (48’ st Fabbian), Orsolini ( 21’ st Bernardeschi), Odgaard, Castro (21’ st Dallinga), Cambiaghi (32’ st Rowe). Allenatore Italiano.

Friburgo (4-2-3-1) : Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Makengo (36’ st Gunter), Eggestein, Osterhage, Beste (30’ st Dinkci), Manzambi (36’ st Holer), Grifo (1’ st Scherhant), Adamu (43’ st Matanovic). Allenatore Schuster.

Arbitro : Minakovic (Serbia).

Reti : pt 29’ Orsolini; st 57’ Adamu (r).

Note : ammoniti Makengo, Holm, Skorupski, Lienhart.

Bologna. L’avventura casalinga del Bologna in Europa League parte con il pareggio col Friburgo. Primo punto per gli emiliani, rimontati e messi alle corde nonostante il gol di Orsolini. La vittoria sarebbe stata importante dopo il ko di Birmingham con l’Aston Villa.

I tedeschi, che arrivavano dal successo all’esordio con il Basilea, sfiorano il vantaggio con Lienhart di testa, con Manzambi che trova Castro sulla linea di porta e con Adamu che colpisce debolmente di testa consentendo a Skorupski di salvarsi in corner. Il Bologna tenta di sfondare a sinistra con Cambiaghi e al 29’ Orsolini punisce un doppio errore difensivo di Lienhart e Atubolu segnando l’1-0.

Nella ripresa al 52’ Ginter svetta su Castro che tocca di mano. È rigore, Adamu non perdona. Il Friburgo prende campo e va vicino alla rete con Scherhant, Beste e Dincki: Skorupski è straordinario sui primi due, il terzo spara alto. Finisce così.

