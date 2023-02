Orsolini condanna l’Inter 

Bologna 1

Inter 0

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski 6.5; Posch 6.5, Sosa 6, Lucumì 6, Cambiaso 6; Schouten 6.5 (42’ st Medel sv), Dominguez 6.5; Orsolini 7 (41’ st Aebischer sv), Ferguson 6 (38’ st Moro sv), Soriano 6.5 (38’ st Kyriakopoulos sv); Barrow 6.5 (41’ st Raimondo sv). In panchina: Bardi, Ravaglia, Souamoro, Lykogiannis, De Slvestri, Pyyhtia. Allenatore Thiago Motta 7.

Inter (3-5-2) : Onana 6; Darmian 6, De Vrij 5.5 (1’ st Acerbi 6), Bastoni 5.5; Dumfries 5.5 (22’ st D’Ambrosio 5.5), Mkhitaryan 6 (17’ st Barella 6), Brozovic 5.5 (38’ Carboni sv), Calhanoglu 6, Gosens 6.5; Lukaku 6.5 (17’ st Dzeko 6), Lautaro 6. In panchina: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani. Allenatore Inzaghi 5.5.

Arbitro : Orsato di Montecchio Maggiore 6.

Rete : 31’ st Orsolini.

Note : ammoniti Dominguez, De Vrij, Dumfries. Angoli: 1-6. Recupero: 2’; 6’.

Bologna. L’ascesa del Bologna continua e coincide con l’allontanamento dall’Inter dalla vetta: il Napoli, adesso, è a 18 punti di distanza. Dopo tre vittorie esterne consecutive, i rossoblù di Thiago Motta conquistano la prima vittoria su una big della stagione, che vale il settimo posto solitario: a stendere l’Inter, il solito Orsolini. Il Bologna mette alle corde i nerazzurri, confermandosi tra le sorprese della stagione e tra le squadre più in forma del momento: oltre alla rete, nella seconda parte della ripresa, anche un gol annullato a Barrow per fuorigioco di Dominguez (sulla traiettoria del tiro) e una traversa di Soriano. L’Inter balla, ma resiste nel primo tempo, salvo poi arrendersi.

L’assenza di Barella nel primo tempo si fa sentire, i rossoblù prendono il comando delle operazioni nel mezzo con Schouten, Dominguez e soprattutto Ferguson. Il pressing rossoblù costringe Onana a un dribbling da brividi in area al 10’ e due minuti più tardi prima Ferguson tenta la conclusione (respinta da Darmian con gamba prima e mano poi) e sul proseguo Barrow trova il gol: ma è fuorigioco, segnalato dopo revisione Var. Quando l’Inter sembra alle corde, trova però la reazione con un paio di ripartenze velenose, senza però riuscire a segnare.

Nella ripresa, al 31’ Darmian sbaglia il disimpegno in uscita sulla propria mediana, Schouten lancia Orsolini a tu per con Onana: collo sinistro, il sette rossoblù non sbaglia e gonfia la rete per la settima volta nelle ultime tredici partite. È il gol vittoria per un Bologna che continua a volare e tocca quota 28 punti nelle ultime 14 gare, settimo da solo e in corsa per un posto che potrebbe valere l’Europa. Inzaghi si assume le responsabilità della sconfitta: «Abbiamo approcciato male, abbiamo fatto un primo tempo non da Inter. Abbiamo trovato una squadra in salute - aggiunge Inzaghi - nel secondo tempo quando soffrivamo meno abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere, dovevamo fare di più».

