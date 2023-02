Orso d’oro a Philibert L’Italia vince un argento 

Orso d’oro della 73esima edizione della Berlinale va al film del regista francese Nicholas Philibert “Sur l'Adamant”. Ma l’Italia si può dire soddisfatta perché porta a casa un Orso d’argento grazie a “Disco Boy”, conquistato per il «contributo artistico» da Helene Louvart che ha diretto la fotografia.

Sul podio

E ancora: altro Orso d'argento (Migliore interpretazione) è andato alla piccola Sofia Otero per “20.000 species de abejas” della regista basca Estibaliz Urresola Solaguren. Orso d’argento per il Miglior regista è spettato al francese Philippe Garrel per il film “Le grand chariot” e, infine, Orso d'argento Gran premio della giuria della Berlinale va a “Roter Himmel” del regista tedesco Christian Petzold.

Il regista tarantino

«Dedico questo premio alla mia famiglia e agli amici che mi conoscono da sempre e che sanno quanto è stato lungo il percorso per arrivare fino a qui, ma lo dedico anche alla mia città Taranto, perché te la porti sempre dentro nel bene nel male». Così Giacomo Abbruzzese, regista di “Disco Boy” . Tra toni psichedelici, sciamanici, musica elettronica, nel film la discesa agli inferi e redenzione di un migrante con sensi di colpa e che si identifica troppo con il nemico. Girato tra Europa e Africa e con la colonna sonora firmata dalla star della musica elettronica Vitalic, il film racconta la storia di Alex (Franz Rogowski), un giovane che fugge dalla Bielorussia insieme a un suo amico ed entra clandestinamente in Francia.