Orso abbattuto in Trentino, esplode la polemica 

Trento. Il decreto di abbattimento era stato firmato venerdì dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e nella notte tra sabato e domenica gli agenti del Corpo forestale hanno proceduto all'uccisione dell'orso M91. All'esemplare, un giovane maschio, nell'ottobre scorso era stato applicato un radiocollare per monitorarne gli spostamenti.

L'abbattimento è scattato in base alle previsioni del Piano interregionale per la conservazione dell'orso bruno: M91 in primavera aveva seguito a lungo una persona e, tra l'estate e l'autunno, era entrato ripetutamente in centri abitati o nelle vicinanze di abitazioni. L'animale era stato classificato pericoloso, ai sensi del Piano, fino al grado 16 su 18. La decisione è stata presa per scongiurare «eventi di ancora maggiore gravità».

Sulla rimozione dell'esemplare - ancora in attività non avendo iniziato il letargo - si era espresso positivamente anche l'Ispra. Questo però non ha impedito la dura condanna degli animalisti, a partire da Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente. «Quanto avvenuto è l'ennesima dimostrazione dell'ossessione dei politici trentini per gli orsi. Per chi ama gli animali e passa la propria vita a difenderli, e per la stragrande maggioranza degli italiani che è contraria alla loro uccisione, tutto ciò è inaccettabile».

