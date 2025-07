Orsini: non solo dazi L’altro problema è il dollaro svalutato 

«Se devo fare una scommessa ti dico quindici».

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ieri era a Cagliari per i cento anni di Confindustria Sardegna Meridionale, che ha aperto il secolo di vita confermando presidente Antonello Argiolas e affiancandogli come vice Francesca Argiolas. Al netto dei documentari rievocativi e delle relazioni sulle sfide dell’economia isolana (e della cooptazione etnica di Orsini, del quale si sottolineava ampiamente il Dna per metà sardo essendo di madre di Ittireddu) la parola che echeggiava nella testa di tutti gli imprenditori era “dazi”. E Orsini, intervistato dal presidente regionale di Confindustria Maurizio De Pascale sul palco della sala convegni della rinnovata sede cagliaritana di viale Colombo, ne ha parlato con prudenza, dopo aver spaziato sui problemi del Paese e dell’Isola, dall’energia ai salari, dalla formazione dei giovani alla necessità dell’accordo dell’Europa con i Paesi (e i mercati) latinoamericani del Mercosur, che dopo lunghi negoziati vede ancora la Francia cauta. Risposte e scenari fitti di numeri. Ma quando arriva la domanda su quale sarà la percentuale che esprime la ferocia mercantilista di Trump sul nostro export, Orsini non può andare oltre una scommessa, appunto: il 15 per cento. Poco prima la conversazione con i giornalisti che lo aspettavano all’arrivo in sede era partita dalla stessa stima, e dall’interrogativo che porta con sé.

I dazi al 15% sarebbero sostenibili?

«È ovvio che questo incremento di costo che viene aggiunto alle nostre imprese è un problema. Ma un altro capitolo che non dobbiamo mai scordarci è il cambio dollaro-euro, con una svalutazione del dollaro che oggi è al 13,5% ma con la previsione che possa arrivare al 20. Quindi 20 più 15 sarebbe un 35%, un danno enorme per le nostre imprese. Poi è chiaro che se parliamo di dazi, e se partiamo dal 50, arriviamo al 30 e ci fermiamo al 15 (e tutti a dire: “Trump fantastico negoziatore”), allora è sempre meglio il 15, mi sembra evidente. Ma dobbiamo capire come lavorare perché si abbatta questa differenza di cambio col dollaro».

Intanto bisogna accelerare sull’accordo col Mercosur?

«È chiaro che l’apertura a nuovi mercati è un antidoto che può essere messo in campo da subito. Perché su un mercato così importante gli Stati Uniti, un mercato da 65 miliardi, oggi la previsione è di poter perdere 22 miliardi di nostro prodotto: chiaro che ci sono settori che terranno ma ce ne sono altri che andranno in difficoltà. Quindi sì, bisogna aprire ad altri mercati e quindi Mercosur subito, lo stiamo dicendo da diversi mesi e forse anche da prima: abbiamo necessità che questa cosa venga fatta subito. Il voto italiano sarà fondamentale e determinante e noi ci aspettiamo fiduciosi che il nostro Paese sostenga l’operazione, consapevoli che questa sarà la via. Ma oltre il Mercosur ci sono altri Paesi ai quali guardare con attenzione. Penso all’India, all’Arabia Saudita e in genere ai Paesi del Golfo, Paesi che non vedono l’ora di avere i nostri prodotti. D’altronde abbiamo sempre dimostrato che nel libero scambio l’Italia sa far meglio di tutti».

Ha nostalgia del memorandum sulla Via della Seta?

«Noi più che nostalgie abbiamo una convinzione: qualunque nostro prodotto venduto a un altro Paese può funzionare. Ma se consideriamo da un lato il rapporto con i nostri partner storici, occidentali, e la Via della Seta, il discorso è questo: quando noi esportiamo 65 miliardi e abbiamo un saldo positivo di 29 miliardi a me piace, quando invece succede il contrario non mi piace. E oggi con la Via della Seta succederebbe il contrario».

Più tardi con gli associati sarà anche più esplicito: «Se continua così la svalutazione euro-dollaro, secondo i centri studi delle banche italiane (e anche secondo il nostro) a marzo sarà al 20%, gli svizzeri lo danno al 24-25%: a oggi in tutto parliamo di un costo di 22,6 miliardi. Come si risolve il problema del cambio? O vai sul quantitative easing, cioè costruisci un percorso con la Bce, però o si abbassa il valore dell’euro oppure si acquistano dollari, e quindi con i risparmi europei si compra debito pubblico americano».

