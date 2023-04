Orsi avvistati anche in Alto Adige 

Trento. La popolazione di orsi del Trentino inizia a preoccupare anche il vicino Alto Adige. Dopo l’uccisione del runner di 26 anni nei boschi del monte Peller, lo scorso 5 aprile, si registrano diversi avvistamenti anche nei boschi della provincia di Bolzano, dove la presenza dei grandi carnivori è sempre stata sporadica. Ad Appiano, nei pressi di Castel San Valentino, un orso ha predato alcune arnie, mentre un altro esemplare è stato avvistato sul Passo della Mendola. Si tratta di casi isolati, dato che gli orsi rimangono perlopiù localizzati in Trentino. Dal 2000 ad oggi sono stati avvistati solo 35 orsi in Alto Adige, in calo negli ultimi anni. «Non ci sono orsi stanziali - ha chiarito l’assessore all’agricoltura e foreste della Provincia di Bolzano, Arnold Schuler - ma orsi maschi che vengono dal Trentino, si soffermano per periodi più o meno lunghi in Alto Adige e tornano nelle Dolomiti».

La caccia

Intanto prosegue il braccio di ferro tra la Provincia di Trento e il Tar per l’abbattimento dell’orsa Jj4, identificata come la responsabile dell’aggressione in cui ha perso la vita Andrea Papi. Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente Maurizio Fugatti, l’avvocatura della Provincia ha depositato i documenti richiesti dal Tribunale amministrativo, in anticipo di dieci giorni rispetto al termine previsto. Tra gli atti figurano il referto sull’autopsia del giovane runner e l’esito delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige.

Le mosse

«Auspichiamo che con il deposito degli atti richiesti e della relazione di Ispra il Tar possa pronunciarsi per la revoca della sospensiva di abbattimento», ha commentato il governatore. A supporto della posizione dell'amministrazione provinciale si sono espressi i sindaci della valle di Sole, della valle di Non e dell'Altopiano della Paganella, che stanno valutando di costituirsi in giudizio.Nel frattempo proseguono le ricerche degli operatori specializzati del Corpo forestale del Trentino per individuare Jj4, il cui radiocollare non trasmette dalla scorsa estate.